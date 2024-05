Diese Marken dominieren den Festival-Sommer

Juicy Beats, Rock am Ring und Parookaville: der Sommer ist da, die Festivalsaison beginnt und alle Musikfans stehen in den Startlöchern. Auf diese Zeit freuen sich jedes Jahr nicht nur die zahlreichen Besucher*innern, sondern auch viele Marken und Sponsoren. Die Open-Air-Festivals bieten ihnen die perfekte Möglichkeit, junge (potenzielle) Kund*innen anzusprechen und sie von sich zu überzeugen.

Laut der Festival-Studie Going Out.Side aus dem Jahr 2022 sind die Marken Red Bull, Jägermeister, Bacardi, Beck’s und Fritz-Kola den Besucher*innen am meisten auf den Events aufgefallen. Doch auch wenn es naheliegt, werben nicht nur Getränkemarken auf Festivals.

Hier ist eine Übersicht der bekanntesten Festivals in Deutschland und ihren Sponsoren und Partnern:

Warsteiner rockt Ring und Park

Die allseits bekannten Schwester-Festivals Rock am Ring in der Eifel und Rock im Park in Nürnberg läuten Anfang Juni die deutsche Festival-Saison ein. Der Hauptsponsor beider Veranstaltungen ist Warsteiner. Die Biermarke versorgt die durstigen Festivalgänger*innen nicht nur mit Getränken, sondern veranstaltete im Vorhinein auch einen Bandcontest in Kooperation mit Rock am Ring und Rock im Park. Hier hatten mehrere Bands die Chance, sich zu bewerben und einen Auftrifft auf den Festivals zu gewinnen. In diesem Jahr holte die Heavy-Pop-Punk-Band Indecent Behavior den Preis.

Rock am Ring

Hauptsponsor Weitere Sponsoren Warsteiner Cross Tools Radio Bob! MoreCore

Rock am Ring kooperiert neben Warsteiner mit Unternehmen aus der Werkzeug-, Musik- und Medienbranche. Weitere Sponsoren für Rock im Park sind noch nicht bekannt.

Werbung im Westfalenpark

In Dortmund werden Ende Juli im Westfalenpark die Zelte aufgeschlagen und die Bühnen aufgebaut. Besucher*innen des Juicy Beats Festivals (26./27. Juli) dürfen sich unter anderem auf Musik von Cro und Blumengarten freuen.

Juicy Beats Festival

Sponsoren Medienpartner Partner Brinkhoff’s WDR/ 1Live Viva Con Agua Flaschenpost Sparkasse Dortmund Art Work Merchandising Sparkasse Dortmund Rausgegangen VRR Fachhochschule Dortmund Cosmo YouRope Rewe Diffus DSW21 Fritz-Kola European Talent Exchange Programme Neu Start Kultur RRBone Prinz Sportlich Westfalenpark Dortmund Konzerthaus Dortmund Initiative Musik Entsorgung Dortmund Beauftragte der Bundesregierung für Kultur und Medien DoKom21 Dortmund Kreativ Stadt Dortmund Wirtschaftsförderung Fachreferat Jugendkultur Ostmann Urlaubsguru TSC Eintracht Dortmund Kulturbüro Stadt Dortmund

Shopping-Meile in Weeze

Neben Elektromusik, einer Kirche, eigenen Sehenswürdigkeiten und einer Poststelle, können Parookaville-Besucher*innen in diesem Jahr noch mehr erwarten. Auf dem Festival-Gelände in Weeze wird es eine Shopping-Meile geben, auf der unter anderem Kleidung und Accessoires verkauft werden. Außerdem soll es eine eigene ING Bank of Parookaville geben. Zusätzlich zu den Angeboten seiner Partner bietet das Festival eigenen Merch an. Hier ist von T-Shirts über Socken bis zu Beuteln alles dabei.

Parookaville

Präsentiert von Media Partner Partner Sponsor Business Partner ING DiBa WDR/1Live Alsbach 60 seconds to napoli ABS Penny MTV Bacardi Chefs Culinar Warsteiner NRJ Cupra Stefan Maaß Solaranlagen ProSieben E wie einfach Special Trends Dancing Astronaut Cafe Latte Q-railing We rave you Glade Jägermeister Jim Beam Merkur Somersby Gorbatschow

Wacken & Co.

Das Wacken Open Air findet seit 1990 in Schleswig-Holstein statt. Besucher*innen können sich auf vier Tage Rock- und Metal-Musik freuen. Wer seine Zahnbürste, Gesichtscreme oder sein Deo vergisst, muss in diesem Jahr nicht verzweifeln: Auf dem diesjährigen Wacken wird es eine eigene Müller-Filiale geben. Die Branchenpalette der Partner von Wacken Open Air, Hurricane und Deichbrand Festival – drei Festivalklassiker im Norden der Republik – ist in diesem Jahr breit gefächert:

Wacken Hurricane Deichbrand Alpine Beck’s Jever Live BBQUE RTL+ VGH Bembel with care Chaanz EWE Bundeswehr EWE Fritz-Kola Coca-Cola Jim Beams Volksbanken Raiffeisenbanken Deutsche Fernsehlotterie Alpine DKMS Exclusive Merchandise ProductsGerolsteiner Gizeh ÖVB JTI Let the players play Jack Daniel’s Krombacher Plug in Festivals Fisherman’s Friend Müller Zeppelin Billy Boy Plug in Festivals Hanseatic Help Chimpy Deutsche Telekom Viva Con Agua Hiclive Voelkel Lavera Wavin Delta Radio Wera Bremen Vier Bremen Next Cuxhaven Nachrichten Nordseeheilbad Cuxhaven Hanseatic Help Save the dance Rausgegangen

Lust auf gute Musik und besondere Aktionen verschiedener Marken bekommen? Dann ab zum nächsten Festival!