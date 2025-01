Die wichtigsten Marketing-Events: Februar 2025

Webinale

Die Webinale findet vom 2. bis 6. Juni in Berlin statt. Sie bietet eine Plattform für digitale Fachleute, Webdesigner*innen, Entwickler*innen und Product Owner, um aktuelle Trends wie Accessibility, Progressive Web Apps und Customer Journeys zu diskutieren und voneinander zu lernen.

CMCX

Die CMCX 2025, das größte europäische Event für Content Marketing findet am 3. und 4. Juni statt. Die Veranstaltung bietet eine Plattform für Themen rund um Content Marketing, Social Media und Technologie. Sie wird an drei verschiedenen Locations in Köln stattfinden und verspricht den Teilnehmer*innen zahlreiche Impulse und Inspirationen.

BIG Data & IA World Frankfurt

Die Big Data & AI World Frankfurt wird am 4. und 5. Juni in Frankfurt wieder die neuesten Fortschritte in den Bereichen Big Data, Künstliche Intelligenz und maschinelles Lernen erkunden. Es geht um moderne Technologien, Fallstudien und Strategien, die es Unternehmen ermöglichen sollen, das volle Potenzial von Daten und KI auszuschöpfen.

Hinterland of Things

Die Hinterland of Things bringt bei ihrer Konferenz am 5. Juni in der Stadthalle Bielefeld drei Welten im deutschen Hinterland zusammen: die Köpfe der Start-up- und Tech-Szene, internationale Investor*innen, und die Entscheider*innen aus dem Mittelstand.

Cannes Lions

Bei den Cannes Lions trifft sich die Werbe- und Kommunikationsbranche, um die besten Arbeiten der Welt zu feiern. Das Festival findet in Cannes in der Woche vom 16. bis zum 20. Juni statt.

Growth Marketing Summit

Der Growth Marketing Summit ist Europas größte Konferenz für digitales Wachstum und Optimierung. Am 18. Juni 2025 kommen in der Oper Frankfurt am Main Gleichgesinnte aus der ganzen Welt zusammen und tauschen sich über Themen aus, die die digitale Welt bewegen.

Schweizer Markenkongress

Der Schweizer Markenkongress ist der größte Branchentreff für Marken-Entscheider*innen, Dienstleister sowie Medienvertreter*innen in der Schweiz. Am 23. Juni 2025 trifft sich die Branche im „The Dolder Grand Hotel“ Zürich. Inhaltlich widmet der Kongress sich den Herausforderungen, die Unternehmen heute im Markenmanagement sehen.

Marken-Award

Bereits zum 25. Mal zeichnen die absatzwirtschaft und der Bundesverband Marketing Clubs (BVMC) mit dem Marken-Award exzellente Leistungen in der Markenführung aus. Eine Jury entscheidet über die Gewinnermarke in den beiden Kategorien Markenführung und Gesellschaftliches Engagement und kürt in der dritten Kategorie die Markenpersönlichkeit des Jahres. Der Marken-Award 2025 findet am 24. Juni in Düsseldorf statt.

Contra

Am 24. und 25. Juni erfahren Sie auf der Contra KI Marketing Konferenz in Düsseldorf was gerade gut funktioniert und lernen Tools kennen, die wenig bekannt oder gar neu sind. Dazu sprechen Influencer*innen, KI- und Marketing-Expert*innen und die Big Brands des digitalen Zeitalters auf der Main Stage.

K5 Konferenz

Rund um das Thema E-Commerce dreht sich am 24. und 25. Juni alles auf der K5 Konferenz. Die Veranstaltung findet auf einer Fläche von 14.000 m² im Estrel Berlin statt. Die Konferenz bietet den Teilnehmer*innen ein ganzheitliches Erlebnis mit branchenführenden Einblicken und Geschäftsmöglichkeiten zu bieten.

Eurobike

Die Eurobike ist die internationale Leitmesse für die Fahrradbranche. Vom 25. bis 29. Juni findet die 33. Edition der Messe als kombinierte Fach- und Endkundenmesse in Frankfurt am Main statt. Die Leitthemen sind Sport, Freizeit, Gesundheit, Mobilität.

Horizont Kongress

Beim Horizont Kongress in Berlin am 26. und 27. Juni treffen sich Vertreter*innen aus Agenturen, Medien und Unternehmen. Die Teilnehmer*innen erwartet eine Mischung aus Keynotes, Talks und Best Cases.

Green World Tour Hamburg

Die Green World Tour startet in die Zukunft: Neue und alte Schwerpunktthemen ergänzen sich und bieten den Besucher*innen Erlebnisse, Informationen und Produkte rund um Nachhaltigkeit und Zukunft. Am 27. und 28. Juni macht die Tour Station in Hamburg. Weitere Stationen sind Köln und München im September.