Ganz TikTok schaut auf einen Waschbären

Bei der Verleihung des europäischen TikTok Ad Awards Grand Prix 2024 in Lissabon gewann erstmals eine deutsche Kampagne.

Nach der Vergabe der TikTok Ad Awards 2024 am 14. November für Kampagnen innerhalb der DACH-Region fand am Mittwoch die Verleihung des europäischen TikTok Ad Awards Grand Prix statt. Die Kurzvideoplattform kürte aus den kreativsten Kampagnen der einzelnen Regionen das „Greatest TikTok Europe“. Für die DACH Region ging Sony Music Deutschland mit der Kampagne „Pedro the Raccoon“ ins Rennen.

Am Ende konnte sich das Musiklabel gegen die europäische Konkurrenz durchsetzen. Die neunköpfige Jury entschied sich für den tanzenden Waschbär „Pedro“, der zu einem viralen Hit wurde und über 31 Milliarden Aufrufe auf TikTok erreichte. Das originale Video generierte selbst über 15 Millionen Aufrufe.

Ziel von Sony Music Deutschland war es, mit der Kampagne den Song „Pedro“ der deutschen Musikproduzenten Jaxomy & Agatino Romero zu promoten. Die Kombination aus Content durch Künstler*innen und Creators, einem eigenen Meme-Account und Assets rund um die Waschbärfigur überzeugte – auch das weltweite Publikum. Über 330 Millionen Spotify Streams auf dem Song und ganze 231.000 Follower*innen auf eigens angelegten TikTok Account.

Von der Jury besonders hervorgehoben wurde die strategische Balance zwischen bezahlten Maßnahmen und organischer Reichweite. Die Strategie habe „nicht nur die Reichweite des Songs erhöht, sondern auch ‚Pedro The Raccoon‘ zu einer Kultfigur gemacht“, sagte Dawid Kaźmierczak, CCO der Polot Agency und Jurymitglied.

