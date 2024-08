Das sind die stärksten Biermarken auf Social Media

Heute am internationalen Tag des Bieres werden weltweit die Biermarken aller möglichen Nationen und Kulturen gefeiert. Im Jahr 2022 produzierte Deutschland laut einem Bericht europäischen Lobbyverbands Brewers of Europe etwa 88.000 Hektoliter Bier. Damit stehen die deutschen Brauereien, was die Produktion angeht, an der Spitze der Europäischen Hersteller.

Welche deutschen Biermarken besonders beliebt sind, zeigt auch der Blick auf Social Media. Das sind – Stand heute morgen – die Top 10 der deutschen Biermarken:

Instagram: Paulaner hat die Nase vorn

Auf Instagram kann von den deutschen Brauereien Paulaner aus München am stärksten punkten. Auf Platz 2 liegt die Hamburger Marke Astra. Auf Platz 3 liegt abgeschlagen Veltins. Paulaner und Astra heben sich auch dadurch von der Konkurrenz ab, dass sie die 100.000 Follower*innen bereits erreicht haben. Die Plätze 4 bis 10 belegen Bitburger, Krombacher, Chiemseer, Augustiner Bräu, Weihenstephan, Oettinger und Flensburger.

PLATZIERUNG BIERMARKE/BRAUEREI FOLLOWER*INNEN 1 Paulaner (@paulaner) 159.000 2 Astra (@astra) 104.000 3 Veltins (@veltins) 70.300 4 Bitburger (@bitburger) 69.300 5 Krombacher (@krombacher) 65.400 6 Chiemseer (@Chiemseer) 62.400 7 Augustiner Bräu

(@augustinerbraeu_muenchen) 53.300 8 Weihenstephan (@weihenstephan_official) 40.700 9 Oettinger (@oettingerbrauerei) 37.500 10 Flensburger (@flens) 34.200

Facebook: Auch hier Paulaner auf der 1

Facebook weist mit Abstand die meisten Social-Media-Follower*innen bei den Biermarken auf. Auch hier hat Paulaner die Nase vorn. Während Warsteiner auf Instagram nicht unter den Top 10 vertreten war, belegt die Marke auf Facebook aber Platz 2. Bitburger (Platz 3), Astra Bier (Platz 4), Krombacher (Platz 5) und Veltins (Platz 8) und Oettinger (Platz 9) sind erneut vertreten. Auf Facebook stark und auf Instagram nicht in der Top Ten sind Schöfferhofer, Erdinger Weissbräu sowie Franziskaner Weissbier.

PLATZIERUNG BIERMARKE/BRAUEREI FOLLOWER*INNEN 1 Paulaner 966.891 2 Warsteiner 579.233 3 Bitburger 429.900 4 Astra Bier 381.808 5 Krombacher 364.384 6 Schöfferhofer 290.670 7 Erdinger Weissbräu 268.215 8 Veltins 157.814 9 Oettinger Brauerei 127.630 10 Franziskaner Weissbier 97.774

YouTube: Top-Biermarke Bitburger

Übermäßig viele Follower*innen verzeichnen die deutschen Biermarken auf YouTube nicht. Während Marken wie Lidl mit über 160.000 und Mc Donald’s Deutschland mit 85.000 Abonnent*innen abschneiden, geht Platz 1 für die Biermarken hier an Bitburger mit 14.900 Abos. Krombacher auf Platz 2 hat rund 10.000 Abos weniger. Die Plätze 3 bis 10 belegen Warsteiner, Flensburger, Paulaner, Störtebecker, Veltins, Erdinger, Astra und Weihenstephan.

PLATZIERUNG BIERMARKE/BRAUEREI FOLLOWER*INNEN 1 Bitburger (@Bitburger) 14.900 2 Krombacher (@krombacher_de) 3.920 3 Warsteiner (@warsteinerbrauerei) 2.370 4 Flensburger (@flensburgerbrauerei) 1.630 5 Paulaner (@PaulanerDeutschland) 1.530 6 Störtebeker Brauspezialitäten (@stoertebeker01)

1.480 7 Brauerei Veltins (@veltins) 1.420 8 Erdinger Weissbräu (@erdingerWeissbraeu) 1.400 9 Astra Bier (@AstraBierDE) 1.000 10 Bayrische Staatsbrauerei Weihenstephan (@Weihenstephan) 670

Damit sind Bitburger, Krombacher, Paulaner und Astra auf allen 3 Kanälen in den Top 10 der deutschen Biermarken. Insgesamt schneidet Paulaner am besten ab, was die Follower*innen angeht. Interessant ist auch, dass kaum eine der Marken bereits TikTok nutzt. Aber: Geht man nach Posts mit dem entsprechenden Hashtags der Marke, hat auch hier Paulaner (60 Mio. Posts) klar die Nase vorn.