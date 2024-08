Bierwerbung früher versus heute

In Deutschland gehört das Bier zu den beliebtesten alkoholischen Getränken. „Mit über 1500 Brauereien in 16 Bundesländern spielen die Deutschen weltweit in der obersten Liga mit“, heißt es auf der Webseite des Deutschen Brauer Bundes. Obwohl der Bierkonsum in Deutschland in den letzten Jahrzehnten laut einer Statistik des Deutschen Brauer Bundes deutlich gesunken ist, beträgt der Bierverbrauch pro Kopf in Deutschland immer noch rund 88 Liter pro Jahr.

Zu den beliebtesten Biersorten der Deutschen gehören laut einer Umfrage des Meinungsforschungsinstituts YouGov die Marken Krombacher, Erdinger, Paulaner und Warsteiner. Insgesamt gibt es in Deutschland über 7.500 Biermarken. Die Art und Weise, wie die verschiedenen Biermarken für ihre Produkte werben hat sich über die letzten Jahrzehnte deutlich verändert. Manches haben sie beibehalten.

Back to the 70‘s

Einen Werbespot, den wir heutzutage sehr wahrscheinlich nicht mehr im Fernsehen zu sehen bekommen würden, wurde in den 70er Jahren von der Familienbrauerei Bitburger veröffentlicht. Zu sehen ist ein Künstler, der vor seiner Leinwand sitzt und während seiner Arbeit ein Bier genießt. Hinter der Leinwand: eine nackte Frau (aus Altersschutzgründen lässt YouTube nicht zu, das Video in diesem Artikel einzubetten).

Ein weiteres Beispiel ist ein Kult-Werbespot von Schöfferhofer, in der eine Frau mit französischem Akzent ihren Mann bittet ihr eine Flasche des Biers zuzuschicken. Warum? Weil er so schön in ihrem Bauchnabel geprickelt hat, wie es in dem Werbefilm heißt.

Besonders die Vermittlung stereotypischer Rollenbilder spielt in früheren Bierwerbungen eine große Rolle. Freizügige Frauen, die ihr Bier mit dem Bauchnabel öffnen und charmant in die Kamera schauen sind hier keine Einzelfälle. Dies hat sich in den letzten Jahrzehnten deutlich geändert. Die Hauptprotagonisten sind zwar noch immer überwiegend männlich, allerdings werden die Darsteller*innen immer diverser. So wird nicht nur die Realität widergespiegelt, in der sowohl Frauen als auch Männer Bier konsumieren, sondern auch ein breiteres Publikum angesprochen. Immer mehr Marken bewerben neben ihren alkoholhaltigen Biersorten außerdem auch ihre alkoholfreien Varianten. Die Art der Darstellung und der Aufbau der Videos unterscheidet sich hier nicht.

Gemeinsam genießen

Früher wie heute steht in einigen Bierwerbungen die Betonung der Tradition im Vordergrund. Viele Brauereien blicken auf eine lange Traditions-Geschichte zurück und möchten diese in ihren Werbespots vermitteln. Außerdem im Fokus der meisten Werbespots: Das Erleben gemeinsamer Momente. Das Bier wird als Produkt dargestellt, das Menschen zusammenbringt und dabei hilft, gemeinsame Erinnerungen zu schaffen. Ob mit Freunden im Biergarten, bei Camping-Ausflügen in der Natur oder bei Veranstaltungen wie der vergangenen Fußball-Europameisterschaft.

Besonders die Verbundenheit zur Natur wird in vielen Bierwerbespots betont. Hier werden oft idyllische Naturgebiete gezeigt, fernab vom Großstadt-Trubel. Außerdem findet unter anderem auch das Thema Nachhaltigkeit immer mehr Anklang und wird in den Spots thematisiert.