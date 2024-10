Das sind die Reisetrends für 2025

Wandern in den Bergen, am Strand faulenzen oder doch lieber neue Städte erkunden? Wie Reisen von unterschiedlichen Personen definiert wird und welche Trends sich daraus für das Jahr 2025 ableiten lassen, hat sich Booking.com im Rahmen einer jährlich erscheinenden Studie zum Thema Reisen genauer angeschaut. Für die Studie wurden mehr als 27.000 Reiselustige aus insgesamt 33 Ländern befragt. Neun Reisetrends haben sich hier abgezeichnet:

1. Tourismus bei Nacht

Der erste Reisetrend, der sich aus der Studie abzeichnet, sind Aktivitäten bei Nacht. Darunter fallen Sternebaden, Sternbildbeobachtung und andere einmalige astronomische Erlebnisse. Als Grund geben 43 Prozent der Befragten an, dass sie die hohen Temperaturen am Tag vermeiden möchten. 63 Prozent geben an, dass ihnen besonders der Schutz vor UV-Strahlung am Herzen liegt und 30 Prozent reisen schlichtweg lieber in kühlere Gebiete.

2. Lebensdauer verlängern

Das Wohlbefinden zu verbessern, steht bei den Befragten weit oben auf der Liste. Insgesamt 51 Prozent geben an, einen Urlaub allein aus dem Grund zu buchen, um ihre Lebensdauer zu verlängern. Hier präferieren 52 Prozent sogenannte Langlebigkeit-Retreats, die genau darauf ausgelegt sind. Bevorzugte Angebote sind dort unter anderem Körpervibrationen, Rotlichttherapien und Stammzellbehandlung.

3. Mit KI in den Urlaub

Auch KI spielt unter den Studienteilnehmenden eine zentrale Rolle. 28 Prozent der Befragten geben an, KI bei der Planung und Gestaltung ihrer Reisen zu nutzen. 53 Prozent möchten Technologien nutzen, um besonders wenig überfüllte Orte online zu finden. Mehr als die Hälfte der Teilnehmenden gibt außerdem an, dass sie ihre Besuchsorte nicht online mit anderen Menschen teilen möchten.

4. Reisen mit Eltern & Co.

In Bezug auf Familienurlaube würden 72 Prozent der befragten Babyboomer ihren Kindern den nächsten Urlaub bezahlen, 78 Prozent sogar ihren Enkelkindern. Andererseits geben 45 Prozent der Befragten an, im nächsten Jahr eher ihr Geld für eine Reise ausgeben zu wollen, als es ihren Kindern als Erbe zu hinterlassen.

5. Urlaub unter Männern

Mit dem Fokus auf die Erwartungen der männlichen Reisenden zeigt sich, dass 24 Prozent der Männer Reisen nutzen, um dem Alltag zu entfliehen. Weitere männliche Befragte geben an, Energie tanken zu wollen und sich ihrer psychischen Gesundheit und persönlichen Entwicklung widmen zu wollen.

6. Abenteuer und Adrenalin

Unter den befragten Babyboomern kristallisiert sich deutlich die Suche nach Abenteuern und besonderen Erlebnissen heraus. 27 Prozent geben außerdem an, ihre Komfortzone verlassen zu wollen. Dazu zählen Aktivitäten wie Reiten, Wine Raves, Kanu fahren und Wandern. Die Befragten, die nach einem besonderen Adrenalinkick suchen, geben an, Fallschirmspringen, Sandsurfen, Höhlentauchen oder Campen in der Antarktis gehen zu wollen.

7. Reisen als neurodivergente Person

Ein Teil der Studie fokussiert sich auf neurodivergente Personen und ihre Bedürfnisse. 56 Prozent der befragten neurodivergenten Personen geben an, schon einmal schlechte Erfahrungen auf Reisen gemacht zu haben. 56 Prozent von ihnen sind zudem überzeugt, nur eingeschränkte Reisemöglichkeiten nutzen zu können. Ebenfalls 56 Prozent der befragten Personen, die sich als neurodivergent identifizieren, wünschen sich branchenübergreifend Initiativen oder Programme, die ihre Bedürfnisse auf Reisen unterstützen und sie erleichtern.

8. Vintage-Shopping-Reisen

In Bezug auf ihr Konsumverhalten auf Reisen geben 51 Prozent der befragten Generation-Z-Teilnehmenden an, im Urlaub in Secondhand-Läden einkaufen zu gehen. 26 Prozent geben an, in Vintage-Läden im Ausland qualitativ bessere Kleidung zu finden und 41 Prozent sind der Meinung, im Ausland bessere Angebote zu finden. Ein Drittel der Befragten kauft seine Kleidung für den Urlaub erst vor Ort.

9. Spaß am Flughafen

Mit Blick auf die Anreise vieler Urlauber zeichnet sich ein weiterer Trend ab: 31 Prozent der Befragten geben an, einen Ort aufgrund seines Flughafens zu besuchen. 41 Prozent freuen sich über besondere Erlebnissen an den jeweiligen Flughäfen, wie Schlafkapseln oder Michelin-Sterne-Restaurants.