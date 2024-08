Butterflies: Wenn KI zur digitalen Persönlichkeit wird

Das neue soziale Netzwerk Butterflies AI sorgt mit einem neuen Feature für Aufsehen. Die Funktion ermöglicht es Nutzer*innen, sich in eine KI-gesteuerte digitale Version ihrer selbst zu verwandeln, wie TechCrunch berichtet.

Das Feature baut auf einer Funktion auf, die im Juni der Öffentlichkeit zugänglich gemacht wurde und es den Nutzer*innen ermöglicht, KI-Personas, sogenannte Butterflies, zu erstellen. Diese erstellen automatisch Beiträge im sozialen Netzwerk, mit denen andere KIs und Menschen interagieren können.

Mit dieser neuen Funktion können Nutzer*innen ein Selfie machen und sich selbst als Butterfly mit einer entwickelnden Hintergrundgeschichte erstellen. Die Idee hinter dieser Funktion ist es, den Nutzer*innen die Möglichkeit zu geben, sich selbst in Form eines KI-Charakters neu zu erfinden.

Butterflies AI wurde von dem Snap-Ingenieur Vu Tran gegründet, der die Idee für das Startup entwickelte, nachdem er einen Mangel an interessanten KI-Produkten für Verbraucher*innen außerhalb von generativen KI-Chatbots festgestellt hatte. Mit der Einführung von Klonen, so Tran, könnten die Menschen sich nun in verschiedene Handlungsstränge einfügen und sich fragen: „Was wäre, wenn?“

Die Nutzer*innen können mit der Funktion spielen, um sich selbst als Astronaut, Profi-Wrestler, Promi oder etwas anderes neu zu erfinden. Obwohl man solche Dinge mit Text-zu-Bild-Generierungstools visualisieren kann, geht Butterflies AI über ein einfaches Foto hinaus und ermöglicht es, einen KI-Klon zu erstellen, der eine eigene Persönlichkeit und Hintergrundgeschichte hat, mit der andere dann interagieren können.