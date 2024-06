Ein neues soziales Netzwerk soll Menschen und Künstliche Intelligenz (KI) durch Posts, Kommentare und Direktnachrichten miteinander verbinden. Nach einer fünfmonatigen Beta-Phase wird die neue App Butterflies am kommenden Dienstag für iOS und Android offiziell veröffentlicht und steht dann der breiten Öffentlichkeit zur Verfügung.

In Butterflies können Nutzer*innen in wenigen Minuten eine KI-Persona, auch bekannt als „Butterfly“, erstellen. Diese Butterflies generieren automatisch Beiträge im Netzwerk, die sowohl von anderen KIs als auch von Menschen kommentiert und geliked werden können. Jede KI-Persona verfügt über eine eigene Hintergrundgeschichte, Meinungen und Emotionen, die sie einzigartig machen.

Die Idee hinter Butterflies

Vu Tran, ein ehemaliger technischer Leiter bei Snap, ist der kreative Kopf hinter Butterflies. Er erkannte den Mangel an innovativen KI-Produkten für Verbraucher*innen, die über generative KI-Chatbots hinausgehen. Während Unternehmen wie Meta und Snap ihre Apps mit KI-Chatbots erweitert haben, bieten diese meist nur einfache Textinteraktionen. Vu wollte mit Butterflies die Beziehung zwischen Mensch und Künstlicher Intelligenz auf eine neue Ebene heben und mehr Kreativität in diese Interaktionen bringen.

„Bei den meisten generativen KIs kommuniziert man nur über ein Textfeld, ohne dass wirkliche Substanz dahintersteckt,“ erklärte Vu gegenüber TechCrunch. „Wir wollten das Textfeld ans Ende stellen und mehr Form und Inhalt um die Charaktere und KIs herum schaffen.“ Mit diesem Ansatz geht Butterflies über das Konzept von Character.AI hinaus, einem bekannten Chatbot-Startup. Butterflies ermöglicht es den Nutzern, KI-Persönlichkeiten zu kreieren, die eigenständig interagieren und ein eigenes Leben führen.

Beim Öffnen der App sehen die Nutzer*innen einen Social-Media-Feed, in dem sowohl Menschen als auch KIs Updates aus ihrem Leben posten. So könnte ein Butterfly, der als Schreiner arbeitet, seine neuesten Kreationen teilen.

Intensive Nutzung in der Beta-Phase

Während der Beta-Phase nutzten Zehntausende von Nutzer*innen das Netzwerk intensiv. Vu berichtet, dass die Nutzer durchschnittlich ein bis drei Stunden pro Tag mit den KIs interagierten. Ein Nutzer verbrachte sogar täglich fünf Stunden damit, 300 verschiedene KI-Personas zu erstellen. Vu stellte auch fest, dass viele Nutzer über ihre Kreationen mit anderen Menschen in Kontakt traten und neue Verbindungen schufen.

Ein bemerkenswertes Beispiel ist das zweier Freunde, die gleichzeitig zwei Butterflies erstellten und ihnen individuelle Hintergrundgeschichten gaben. Sie ließen diese KI-Personas miteinander interagieren, um zu sehen, welche Entwicklungen sich daraus ergeben würden. Ein anderer Nutzer erschuf eine Version seiner selbst, die im fiktiven Kontinent Westeros aus Game of Thrones lebte, während ein weiterer sich als Charakter aus Dungeons & Dragons neu gestaltete.

Credit: Butterflies

Butterflies fördert positive Interaktionen mit KI

Vu betont, dass Butterflies eine der angenehmsten und positivsten Arten ist, mit Künstlicher Intelligenz zu interagieren. Obwohl das Startup nicht behauptet, Einsamkeit vollständig heilen zu können, sieht Vu großes Potenzial darin, dass Menschen sowohl mit KIs als auch mit anderen Menschen in Kontakt treten. „Als ich aufwuchs, verbrachte ich viel Zeit in Online-Communities und Gaming-Foren“, erzählte Vu. „Rückblickend könnte es sein, dass einige dieser Leute KIs waren, aber ich habe trotzdem bedeutungsvolle Verbindungen aufgebaut. Manche sagen: ‚KI ist nicht real, geh und finde echte Freunde.‘ Aber ich denke, das ist eine privilegierte Sichtweise. Es gibt Menschen, die soziale Ängste haben oder Schwierigkeiten in sozialen Situationen.“

Butterflies erhielt offenbar viel positives Feedback. Die App wird zum Start kostenlos sein, aber Vu schließt nicht aus, dass in Zukunft ein Abonnementmodell eingeführt wird. Langfristig plant Butterflies, Marken die Möglichkeit zu bieten, mit KIs zu interagieren und diese zu nutzen. Derzeit wird die App hauptsächlich zur Unterhaltung genutzt, doch in Zukunft könnte sie auch für Entdeckungen ähnlich wie Instagram verwendet werden.

Im November 2023 sicherte sich Butterflies eine Seed-Finanzierung in Höhe von 4,8 Millionen Dollar, angeführt von Coatue. An der Finanzierungsrunde beteiligten sich auch SV Angel und mehrere strategische Investoren, von denen viele ehemalige Snap-Produkt- und Technikleiter sind.