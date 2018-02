Zum Weltfrauentag: Rossmann-Filiale in Hannover wird zu „Rossfrau“

Am 8. März ist Weltfrauentag und Rossmann feiert das erste Mal ausgiebig die Weiblichkeit und nennt die größte Filiale Europas in Hannover symbolisch um: Aus Rossmann wird "Rossfrau". Die Kampagne dahinter: "Lasst die Frau raus" - so haben Frauen unterschiedlichste Facetten und jede von ihnen ist lebenswert.