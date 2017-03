YouTube startet TV-Streaming-Dienst und macht dem klassischen Kabelfernsehen Konkurrenz

Von

In einem Blogbeitrag gab YouTube bekannt, dass sein neuer Streaming-Dienst zunächst nur Zugriff auf Live-Streams von unter anderem ABC, CBS, FOX, NBC, ESPN oder regionalen Sport-Netzwerke im Angebot haben werde. Damit die Zuschauer auch Nachrichten auf Fox News, beliebte Filme auf FX oder das Kinderprogramm auf dem Disney Channel sehen können, ergänzt YouTube Live das Portfolio zudem um Sendungen von Kabelkanäle. Somit können die Abonnenten also beispielsweise neben Live-Übertragungen auch beliebte Sendungen wie The Big Bang Theory oder The Voice verfolgen. Insgesamt stünden den Zuschauern somit auf mehr als 40 Programme zur Verfügung. Mittelfristig wolle YouTube das Angebot auch auf weitere US- Städte ausrollen. Ob das Angebot aber auch auf andere Länder ausgeweitet wird, ist bisher allerdings nicht bekannt.

„YouTube TV is a US-only app at this time. This particular proposition is unique to the US TV market and we’ll see how it goes. We have no current plans to expand to Europe.”

YouTube unterbietet Kabler

Abgerechnet wird der neue Fernsehspaß per Abo, das monatlich 35 Euro kosten soll und damit preislich eine echte Kampfansage an die Kabelfernseh-Anbieter in den USA ist. Die berechnen nämlich fast das Doppelte für ihr Kabel-TV-Angebot. Als Bonus erhalten die YouTube-Kunden einen Cloud-Video-Recorder mit unbegrenztem Speicherplatz, um Sendungen aufzunehmen. Gelöscht werden die Aufnahmen dann automatisch nach neun Monaten.

Zugriff von beliebigen Endgeräten

Egal ob Tablet oder Smartphone, Android oder Apples iOS – genutzt werden kann YouTube Live von jedem beliebigen Endgerät aus und mit jedem Betriebssystem. Über den Google Streaming-Stick Chromecast ist außerdem die Wiedergabe auf dem TV-Gerät in den eigenen vier Wänden möglich.