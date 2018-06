Unser Redaktionsliebling: „Wie in Rio“ ist der neue Spot der Lufthansa

Bald rollt wieder der Ball und ganz Deutschland wird im Ausnahmefieber sein. So fliegt die Lufthansa die Weltmeister nach Russland. Also darf auch eine WM-Kampange nicht fehlen. Im Lufthansa-Spot sind zwei Fans auf dem Weg nach Russland und schwelgen noch einmal in Erinnerungen an Brasilien. Die Rituale der Zwei, die sie in Brasilien durchgeführt haben, lassen sich nur leider schwer auf Russland übertragen.