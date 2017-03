TschöPoldi: So verabschiedet die Fußballwelt Lukas Podolski im Social Web

Von

Wow 😱🚀 Vintage @Podolski10 – what a way to cap off your international career#TschöPoldi pic.twitter.com/NDHtIUysZU — Arsenal FC (@Arsenal) March 22, 2017

Football is a simple game. 22 men chase a ball around for 90 minutes. Podolski kicks it really hard and Germany win….again. — Gary Lineker (@GaryLineker) March 22, 2017

What a way to say goodbye #TschöPoldi — Jerome Boateng (@JB17Official) March 22, 2017

🔙🔛🔝 Good win ⚽ and much more important a massive last game for @Podolski10! You will be missed! #TschöPoldi #GERENG pic.twitter.com/utZhPBkwNP — Shkodran Mustafi (@MustafiOfficial) March 22, 2017

Bereits vor dem Anpfiff in Dortmund hatten zahlreiche Mitspieler Podolski in Posts gewürdigt: