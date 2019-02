Ströer liefert: Außenwerbedienstleister feiert Rekordergebnis – und will 2019 weiter wachsen

Von

Auch eine Börsenliga tiefer geht eine der meistbeachteten Wachstumsstorys der Werbe- und Medienbranche der letzten Jahre weiter. Seit September ist der Außenwerbedienstleister und Digitalvermarkter Ströer nach einer grundlegenden Änderung der Börsenregularien „nur“ noch im SDax gelistet, kann jedoch auf das beste Geschäftsjahr in seinem 28-jährigen Bestehen zurückblicken.

Im Fiskaljahr 2018 konnten die Kölner nach Zuwächsen von 23 Prozent einen Umsatz von mehr als 1,6 Milliarden Euro auswiesen. Der Konzerngewinn kletterte um 15 Prozent auf genau 200 Millionen Euro. Vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) hatte Ströer nach Zuwächsen von 14 Prozent bereits 543 Millionen Euro verdient.

Ströer-Aktie im Höhenflug

„Seit 25 Quartalen in Folge können wir kontinuierlich verbesserte Finanzkennzahlen und auch diesmal wieder ein Rekordergebnis für Ströer präsentieren“, feierte CEO Udo Müller die Konzernbilanz für das abgelaufene Geschäftsjahr, die an der Börse mit moderaten Kursausschlägen goutiert wurde. In Erwartung eines starken Zahlenwerkes hatte die Ströer-Aktie seit Jahresbeginn bereits um 24 Prozent zugelegt.

Treiber des Wachstums bleibt das Geschäft mit Außenwerbung (Out of Home) und Direktmarketing. In den vergangenen Jahren hatte Ströer zudem sein Engagement im digitalen Mediengeschäft mit den Zukäufen von T-Online und Watson gestärkt. Zuvor hatte Ströer bereits mit den Übernahmen des Statistikdienstleisters Statista, der Schulfreunde-Community Stayfriends oder von Content-Portale wie kino.de für Schlagzeilen gesorgt.

2019 anhaltendes Wachstum erwartet