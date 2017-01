So lacht das Netz über den plötzlichen Rücktritt von Bahnchef Grube

Welche Kanäle wählt man für die Inhalte? Wie verstärkt man den Traffic und spart Ressourcen? Und was ist rechtlich überhaupt erlaubt. Diese Fragen werden selten durch die Content Strategie beantwortet, tauchen aber tagtäglich in der Praxis auf. In Teil zwei geht es darum, warum Content nicht mehr nur auf die eigene Website oder in den Firmen-Blog gehört.Von Frank Puscher mehr…