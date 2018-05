Snapchat führt „unskippable“ Spots ein: Laut Studie überspringt jeder zweite Deutsche Werbespots

Lassen sich Werbespots vor Videos überspringen, nutzen hierzulande die Hälfte der Nutzer diese Möglichkeit. Damit liegt Deutschland noch im werbefreundlicherem Feld, wie eine Studie von Magna und IPG Media Lab zeigt. In den USA überspringen 57 Prozent die Werbung, in Malaysia sind es 63 Prozent. Das liegt aber offenbar an den dort überwiegend verbreitetenden langen 30-sekündigen Spots. Befragt wurden über 21.000 Personen aus zehn Länder.

Durchschnittlich warten die Zuschauer 2,2 Sekunden nach dem der Skip-Button bei einer 15-Sekunden Werbung erscheint, bis sie ihn anklicken. Der meistgenannte Grund dafür ist, dass man Werbung generell überspringt. In Deutschland gaben das 60 Prozent der Befragten an. Für knapp ein Viertel war das Gesehene nicht relevant genug. Besonders in asiatischen Ländern sticht heraus, dass die Nutzer die Werbung für zu lang empfunden haben und sie deshalb übersprungen haben. Die meistgenannten Gründe für das Sehen des gesamten Spots sind, dass die Werbung kurz genug war, dass sie unterhaltsam war oder dass der Zuschauer mit der Marke sympathisiert.

Die Macher der Studie empfehlen zum Beispiel auf 6-Sekunden Spots zu setzen, da sie nahezu den gleichen Effekt haben wie 15-Sekunden Spots, die fast dreimal so lang sind. Passend dazu hat Snapchat heute damit begonnen solche nicht überspringbaren sechssekündigen Werbespots in den Discover-Stories der Medienpartner schalten zu lassen, wie Adage berichtet. Zu Beginn werden Filme wie “Deadpool” und “Adrift” beworben, genauso wie Produkte von Samsung und Dr. Pepper. Marken waren nicht glücklich, dass die Spots im Durchschnitt nur knapp zwei Sekunden angesehen wurden, wie einer der Werbekunden Adage mitteilte.

(lk)