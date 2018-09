Roundtable der absatzwirtschaft: „Grundregel muss sein: Es wird nicht umsonst gepitcht, alles hat einen Wert“

Das Gespräch führten Georg Altrogge und Johannes Ceh

Was ist aus den Nagel und Löwenjägern geworden?

Werbung ist emotional. Nicht nur für den Zuseher. Vor rund 20 Jahren gewann ein Freund von mir als Werbetexter einen Cannes Löwen und marschierte danach eine Woche lang mit einem „Tschacka“ Schrei stolz durch München. Heute lachen wir beide darüber. Kennt Ihr solche Erfahrungen?

Arno: Ich erinnere mich als wir zu Beginn meiner Karriere bei Springer&Jacoby den ersten Bronzenen Löwen gewonnen hatten, da hat die ganze Agentur tatsächlich so gefeiert. Heutzutage ist das Ganze viel inflationärer geworden: Eine Agentur, die nicht mindestens 15 Löwen gewonnen hat (möglichst Goldene), wird in den Medien fast gar nicht mehr erwähnt. Als wir vor 10 Jahren unsere eigene Agentur gegründet haben war klar: Wir müssen auf schnell in die TOP 10. Da schauen die Kunden nun mal drauf. Wir haben Kapazitäten freigeschaufelt parallel zum Tagesgeschäft um diese Extrameile zu gehen. Geht richtig in die Kosten.

Kunden zahlen nicht für diese Arbeit?

Arno: Natürlich versuchst Du, deinen Kunden die Arbeit zu verkaufen. „Das ist eine Sonderidee, die erweitert den Horizont. Da zeigen wir mal unabhängig von Briefing was machbar ist mit der Marke“. Doch auch das muss wieder in Relation gesetzt werden: Wenn ein Kunde bereit ist, uns für die gesamte Produktion einer solchen Sonderidee z.B. 50.000 Euro dazu zu geben, weil wir als Agentur und die Produktionen bereit sind quasi umsonst dafür zu arbeiten, dann haben wir als Agentur beim nächsten Briefing die Herausforderung erklären zu müssen, dass diese gebriefte Arbeit nun aber ein Vielfaches kostet. Wir schießen uns quasi selber ins Knie.

Der Boykott-Aufruf und die Antwort: ADC und Wettbewerbe im Wandel der Zeit

Nun ist Blood Actvertising ausgestiegen, hat aufgerufen nicht bei Awards einzureichen. Was war Eure Motivation?

Norman: Ich finde, die Branche entwertet sich selber und Kreativ-Awards leisten ihren Beitrag dazu. Um genau zu sein: Es ist der Umgang mit Awards. Die Frage ist: Gibt es nicht was Sinnvolleres zu tun mit eurem Geld, als das in diese Awards zu pumpen? Als ich den Job angefangen habe, war ich inspiriert von Anzeigenstrecken in Stern und Spiegel, die auch Award gewonnen haben und dachtest „Wow. Wer hat das gemacht?“ irgendwann wurde das Business Problem vom Ideen erstellen „entkoppelt“. Es entstand ein ungleicher Wettbewerb: Arbeiten aus Briefings, die durch X Tests, Prozesse und Gremien gehen mussten, wurden mit gedopten Prototypen verglichen. Ein solcher Vergleich entwertet bereits die Arbeit, welche aus einem Briefing und dem Tagesgeschäft heraus entstand. Wir müssen aufpassen, dass die Branche sich nicht selber unglaubwürdig macht.

Arno: Auf der anderen Seite sind Marken und Awards eine Währung für die Mitarbeiter von Agenturen. Unsere Agentur hat das intensiv erlebt, als wir eine Awardpause gemacht haben und dafür Zeit & Geld in unsere eigenes e-health Start-Ups investiert haben. Da kam von ein paar Bewerbern „Das ist nett mit den Startups, aber ich will den Ruhm. Ich will bei einer Kreativagentur sein.“ Die Währung ist das Kreativranking. Wenn du da nicht drin bist, ist es keine Kreativagentur. Hier wünsche ich mir von der Fachpresse, dass sie nicht nur sich auf Löwen und Nägel focussiert, sondern auch mal schaut: Was machen kleine Büros & Agenturen, die sich nicht in den Award-Zirkus einkaufen denn sonst so gutes Zeug?