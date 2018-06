Von

Im Tor: Nina Neuer

Hashtag: Pferdenärrin

Wie unschwer zu erkennen ist, ist Nina die Angetraute unseres Nationalkeepers Nr. 1, Manuel Neuer, und zudem Dressurreiterin. Erwartet wird also Horse-Content vom Feinsten und wir werden nicht enttäuscht. Insta-Stories mit Stallgeruch und Eliot und Mausi. Hashtag: Beauty. Mit 11900 Followern ist die Neuer Nina ein eher kleines Insta-Licht. Die Zielgruppe der Pferdefreunde ist dann halt doch eher speziell, wird bei den Spielerfrauen aber vortrefflich bedient, wie wir noch sehen werden. Ein Hundi gibt’s auch noch und den einen oder anderen Schnappschuss mit Manuel. Alles mega-authentisch und *shocking* null Werbung.

Auch im Tor: Daniela Jehle

Starting the day like this 💪🏽🏃🏼 Ein Beitrag geteilt von Dani (@danijehle_) am Jul 20, 2016 um 7:24 PDT

Selfie: Daniela Jehle und ihr „Hubby“ beim Workout

Die Dani ist die Frau von Torhüter Marc André ter Stegen. Ihr Insta-Life besteht in erster Linie aus Bikini, Sport und Palmen. Nen Hund gibt’s auch. Dazu wird auch mal ein Marken-Kopfhörer auffällig zufällig ins Bild gerückt. Die Medien-Meute kommentiert: „Liebe Frau Jehle. Wenn ich Fotos aus Ihrem Instagram-Account für einen TV-Beitrag für die ‚Aktuelle Stunde‘ im WDR zeigen würde, wäre das OK Sie?“ Diese Öffentlich-rechtlichen: promigeil und grammatikschwach. Naja, bald gibt’s ja vermutlich eine Beitragserhöhung. Abonnenten-Status: 277000.

Ebenfalls im Tor: Izabel Goulart

Ist diese Person wirklich die Freundin vom Kevin Trapp?

Izabel, who? Diese Dame ist die Freundin von Torwart Kevin Trapp und brasilianisches Model und tatsächlich international eine größere Nummer als ihr Kevin. Also: Sie ist richtiges Model, nicht wie Cathy Hummels oder so. Daher auch die fulminante Followerzahl von 4,3 Mio. bei Instagram, womit Frau Goulart in der Aufstellung der deutschen Spielerfrauen mit weitem, weitem Abstand als Siegerin vom Platz geht. Izabel Goulart arbeitet u.a. für die Frauenunterhosenmarke Victoria’s Secret, was in der Branche als nicht ganz so schlechte Adresse gilt. Aus „beruflichen Gründen“ lebt sie in New York. Ein Model Life wie aus dem Insta-Bilderbuch: „Hey guys, I just arrived in Cannes and taking over Chopards Instagram Account … super excited to be with Chopard“ Küsschen, Küsschen. Irritierende Marotte: Überfällt offenbar gerne Freunde und Kollegen mit Handy und Geschrei an Hotelzimmertüren und filmt das für ihre Instagram-Stories. Kevin Trapp ist bei dem ganzen Rummel nirgends zu sehen. Sie taucht in seinem Insta-Profil übrigens auch nicht groß auf. Sie ist auch die einzige Spielerfrau, die deutlich mehr Follower hat als der Spieler. Promi-Prognose: Kevin wird hier bald vom Platz genommen.

Abwehr: Cathy Hummels

Takes the profession of Instagram-Spielerfrau to the next level: Cathy Hummels

Die Gattin von Verteidiger Mats Hummels ist natürlich ein Schwergewicht in der heimischen Insta-Bussi-Tussi-Welt (310000 Follower). Das sieht man alleine schon daran, dass die beiden Groß-Damen Anja Rützel und Larissa Marolt ihr followen. Frau Hummels hat es in der Vergangenheit schon zu einigem Trash-Ruhm gebracht, u.a.mit ihrem legendären Video-Tagebuch von der vorigen WM in Brasilien. Das waren noch Zeiten! Und sonst? Ach ja, bei „Let’s dance!“ ist sie in der 8. Staffel angetreten und sofort ausgeschieden. Einigermaßen überrascht entnehmen wir dem Fachportal „Promiflash“ die Information, dass Frau Hummels beruflich auch als Dirndl-Designerin tätig ist. Ihre Insta-Welt wartet aktuell vor allem mit viel Baby-Content auf, der kleine Ludwig ist halt da. Ansonsten: Moskau, schöne Stadt, nette Leute. Die Cathy ist aber schon wieder zurück in Minga und sie kündigt – ganz Geschäftsfrau – einen Bussi-Business-Termin in der „Senflingerstraße“ an. Den Tipper hat sie dann auch selbst gemerkt, kann das bei Instagram aber teuflischerweise nicht korrigieren, „weil sonst die Story kaputtgeht“. Das will natürlich niemand. Schön zu beobachten ist hier der Unterschied zwischen den Fotos und den Insta-Stories. Auf den Bildern ist Cathy Hummels in der Regel komplett zugeschminkt im Insta-Style, auf den Videos präsentiert sie sich oft ungeschminkt und auch schon mal leicht übernächtigt. Werbung gibt’s von der ausgebildeten Cheerleaderin und ehemaligen Studentin der Wirtschaftswissenschaften vor allem in eigener Sache: Dirndl, Schuhe, Yoga.Kram, Buch (!). „Mama does like that“.

Abwehr: Christina Ginter

Matze & Me …

Die Gattin von Verteidiger und Borussia Mönchengladbach-Spieler Matthias Ginter ist mit 24.400 Followern eher Insta-Kreisliga. Laut ihres Profils kümmert sie sich aufopferungsvoll um die Stiftung ihres Mannes, was mittels Link, Stories und Foto-Beweisen ausführlich dokumentiert wird. Ihr Insta-Life besteht aus besonders vielen Fotos mit ihrem Matze. Die Hochzeit war halt erst im Mai. Ein bisschen Werbung für Klamotten, ein kunterbunter Eisbecher, Sonnenuntergang in Sotschi, bisschen Hunde-Knuddelei. Frau Ginther, da geht noch was!

Abwehr: Sarah di Livieri

#teambumbum – alles klar.

Die Freundin von Abwehrspieler Marvin Plattenhardt ist noch eine Anfängerin in Sachen Instagram. Mit 2300 Abonnenten belegt sie das Schlusslicht in unserer Spielerfrauen-Elf, konnte aber in den vergangenen Tagen einige Follower gutmachen. Mit einem Plus von 24 Prozent seit WM-Start gibt sie mächtig Gas. Sie macht in PR, bewirbt auf Instagram Müsli-Zeugs und Soja-Milch und zeigt sich auch in werblicher Mission gerne supersporty. „New project in progress“ heißt es auf der Seite verheißungsvoll. Was das wohl sein wird? Eine Yoga-Klamotten-Kollektion? Ein Fitness-Getränk? Es wird ganz sicher super-spannend! Die Frau scheint wild entschlossen, weiter Instagram-Karriere zu machen und Luft nach oben ist ja noch da. Interessant: Auch mit etwas über 2000 Followern kann man Werbeverträge schnappen.

Mittelfeld/Sturm: Amine Gülşe

Schuh-Werbung ohne Schuhe – ja warum, denn nicht?

Mutter aus der Türkei, Vater aus dem Irak, geboren und aufgewachsen in Schweden. Amine ist die Freundin von Uns-Erdo-Fan Mesut Özil. Sie hat schon mal in einer türkischen TV-Serie mitgespielt und modelt. Außerdem wurde sie zur Miss Turkey World 2014 gekrönt, dem Jahr, in dem Deutschland zuletzt Weltmeister wurde. Schicksal? Ihr Insta-Account verweist statt auf eine ominöse Stiftung lieber gleich auf ihre Casting.-Agentur. Ein erfrischend pragmatischer Ansatz. Ansonsten erkennt der Blick des Fachmanns sofort, dass sie Werbung für den Billig-Schuhhersteller Deichmann macht, auch wenn auf ihren Werbefotos erstaunlich oft keine Schuhe zu sehen sind. Mit 1,4 Mio. Insta-Abonnenten ist sie gut dabei (Rang zwei in unserer Spielerfrauen-Elf). Die üblichen Witze über Özils Augen bitte an dieser Stelle dazudenken oder bei Mario Basler abholen.

Mittelfeld/Sturm: Jessica Kroos

Hat da jemand die Hosen voll? Jessica Kroos

Happy Family bei den Kroosens. Jessica Kroos, die Gattin von Superstar Toni, veröffentlicht bei Instagram am liebsten Familienszenen mit den Kiddies, den Hundis und dem Männe. Ab und an mal son büschn Werbung für Kinderklamottengedöns, das war’s dann auch. 176000 Abonnenten interessieren sich für die bislang erst 24 Beiträge. Toni und Jessica sind schon seit zehn Jahren ein Paar. Wenig Stoff für Bunte, Gala & Co. Die einen nennen es langweilig, man könnte aber auch sagen: sympathisch zurückhaltend!

Mittelfeld/Sturm: Elena Rudy

Bon „Appetit“

Elena Rudy ist die Gattin von Mittelfeld-Spieler Sebastian Rudy und mit rund 4500 Abonnenten bei Instagram auch eher so mittel(mäßig)-erfolgreich. Sie setzt bei ihrem Content auf die Mainstream-Masche mit ganz viel Baby und etwas Hund. Dazwischen gibt’s auch mal ’ne Weißwurst mit Avocado für den bodenständigen Foodie in uns. Frau Rudy schreckt sogar vor dem Posten sinnfreier Sinnsprüche nicht zurück. Falls es den Beruf des Instagram-Influencer-Beraters da draußen gibt – hier hätte womöglich jemand Bedarf.

Mittelfeld/Sturm: Scarlett Gartmann

🤗 Ein Beitrag geteilt von SCARLETT GARTMANN (@scarlettgartmann) am Jun 16, 2018 um 10:12 PDT

„Alles Glück dieser Erde liegt auf dem Rücken der Pferde.“

Scarlett Gartmann, die Freundin von Marco Reuss, ist Model (aber nicht so wie Izabel Goulart) und Dressurreiterin. Also eine Art Mix aus Nina Neuer und Cathy Hummels minus die Dirndl-Kollektion. Auf ihrem 172000 Follower schweren Instagram-Account gibt’s folgerichtig Klamotten und Pferde satt. Unterbrochen von dem obligatorischen Hunde-Bildchen. Boyfriend Marco ist eher selten im Bilde. Ihre wahre große Liebe scheint ein kapitaler Gaul namens „Sandro“ zu sein.

Mittelfeld/Sturm: Lisa Müller

Ein Beitrag geteilt von Lisa Müller (@lisa.mueller.official) am Apr 5, 2018 um 10:29 PDT

Gatte oder Gaul: Hauptsache gut dressiert!

Dressurreiterin ist nach Model der zweithäufigste Top-Job in der Spielerfrauen-Szene. Auch Thomas Müllers Gattin Lisa frönt dem Sport mit den edlen Rössern, was unschwer auch ihrem Instagram-Profil zu entnehmen ist. Pferde, Pferde, Pferde, Essen, Pferde, Thomas Müller, Pferde, Pferde, Essen. So in etwa der Schwerpunkt. 113000 Abonnenten erreicht sie mit dieser Dressur-Mixtur. Keine Frage: Rein reichweitenmäßig ziehen Popo-Selfies, Klamotten- und Sonnenuntergangs-Postings eher die Wurst vom Teller. Das will Lieschen Müller aber vermutlich aber auch gar nicht, denn, mei, sie is ja so bodenständig (hat auch den Lkw-Führerschein)!

Die im Text genannten Daten zu Followerzahlen und Veränderungen stammen von der Onzu GmbH.