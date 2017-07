Microsoft will sich weiter auf Cloud-Bereich fokussieren und streicht weltweit Stellen

Von dpa

Es geht um eine Umstrukturierung und Fokussierung des Marktes: Weil Microsoft zum Cloudkonzern werden und sich stärker auf das Cloud-Geschäft konzentrieren will, fallen Arbeitsplätze weg. Es gehe dem Unternehmen nicht um Kostensenkung, sondern um strategische Maßnahmen.

Vertrieb betroffen

Vor allem die Vertriebsabteilung soll Reorganisiert werden. Hier sollen aber weniger als zehn Prozent der Arbeitsplätze wegen der Umstrukturierung wegfallen. Den Medienberichten zufolge sind vor allem Mitarbeiter im Verkauf betroffen, die außerhalb der USA angestellt sind. “Microsoft setzt Veränderungen um, um unseren Kunden und Partnern besser dienen zu können. Heute unternehmen wir Schritte, um einige Mitarbeiter davon in Kenntnis zu setzen, dass ihre Arbeitsplätze eventuell gestrichen werden könnten. Wie bei allen Unternehmen bewerten auch wir unser Geschäft regelmäßig. Das kann dazu führen, dass wir mehr in bestimmte Dinge investieren und von Zeit zu Zeit auch Geld aus anderen Teilen abziehen”, so ein Sprecher.