Marken-Award 2018: Alles über die FDP – Finalist in der Kategorie „Bester Marken-Relaunch“

Am 29. Mai findet der renommierte Marken-Award in der Düsseldorfer Tonhalle statt. Hier werden Marken für ihre exzellenten Leistungen in der Markenführung von der absatzwirtschaft und dem Deutschen Marketing-Verband (DMV) ausgezeichnet. In unserer kleinen Steckbrief-Reihe lernen Sie die Finalisten kennen. Dieses Mal: Die FDP, nominiert in der Kategorie „Bester Marken Relaunch“.