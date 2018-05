„Lidl zeigt, wofür die Mutti wirklich gut ist“: Mit Bügeleisen-Werbung zum Muttertag kassiert Discounter einen Shitstorm

Am Sonntag ist Muttertag: Lidl nimmt diesen wichtigen Tag zum Anlass, ausgewählte Produkte in ihre Prospekt zu bewerben. Unter der Überschrift "Zeit, danke zu sagen" präsentiert der Discounter Geschenkideen für Mütter: Bügeleisen, Nähmaschine, Kochbox. In den sozialen Medien gibt es dafür Kritik.