In der Weihnachtsbäckerei … gibt es nun Jahresansprachen: Vodafone und Telekom liefern sich eine Plätzchenschlacht

Der Vodafone-Deutschland-Chef Hannes Ametsreiter hat für seine Mitarbeiter mehrere gute Botschaften im Ofen: Die Zahlen stimmten, man sei agiler geworden. „So schnell wie Vodafone kann keiner in Deutschland“.

Das von Scholz & Friends Broadcast produzierte Filmchen sieht nur sehr nach der Weihnachtsbotschaft von Tim Höttges aus.

Auch der CEO Tim Höttges glänzt in seinem Film mit Zahlen und Fakten: So werde werde die Telekom weltweit im kommenden Jahr über 12 Milliarden Euro investieren, um besser zu werden. Die Ansprache wurde über interne Kommunikationskanäle sowie über Social Media verbreitet. Bei der Veröffentlichung war die Telekom einen Tick schneller und veröffentlichte schon Donnerstagabend. Vodafone folgte erst am Freitag.

Nicht viele Firmen wollen ihre Weihnachts-Reden auch für die breite Öffentlichkeit produzieren lassen. Viele schreiben nur Rundmails an die Belegschaft. Dass sich gleich beide Firmen solch ein Video haben einfallen lassen, ist großer Zufall. Auf Twitter reagierte Vodafone-Chef Ametsreiter sehr amüsiert:

Jetzt treten Tim Höttges und ich auch noch in der Küche gegeneinander an. 😀 Zugegeben: Der Punkt für den schönsten Weihnachts-Pulli geht an @deutschetelekom. Dafür kriegen wir bei @vodafone_de den Rest deutlich besser gebacken. Danke ans gesamte Giga-Team! Great job! 🙌🏻 pic.twitter.com/ggfvYPCKtd — Hannes Ametsreiter (@H_Ametsreiter) December 14, 2018

