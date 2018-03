Highlights #LMS18: Bye Bye Buzzword Bingo – jetzt wird’s konkret!

Im Fokus des Programms stehen konkrete Fallbeispiele und praktische Lösungsansätze, die den TeilnehmerInnen einen Mehrwert für ihre alltägliche Arbeit liefern.

Themencamps, Toolvergleich und Workshops

Damit der Lead Management Summit in diesem Jahr auch wirklich konkret wird, wird es einige neue Formate auf der Veranstaltung geben: In den erstmalig stattfindenden Themencamps können die TeilnehmerInnen ihre eignen Themen und Fragestellungen mitbringen und diese in gemeinsamen Expertenrunden klären. Außerdem wird es einen Toolvergleich geben, bei dem verschiedene Software-Anbieter eine konkrete Aufgabenstellung bearbeiten. So können sich die TeilnehmerInnen selbst ein Bild der Software machen und vielleicht sogar die richtige für ihre Ansprüche finden.

In den Workshops können die TeilnehmerInnen dann in kleineren Gruppen zu Themen rund um KPIs und SEO eine eigene Strategie erarbeiten. Und auch für die Lead Management Einsteiger wird ein Workshop angeboten. In den Inside-Sessions haben die TeilnehmerInnen dann die Möglichkeit, in kleinem Kreis über vorgestellte Praxiscases zu sprechen und bei den Referenten gezielt über Erfahrungen in der Umsetzung nachzufragen. Das wichtigste darf natürlich auch beim Lead Management Summit 2018 nicht fehlen: viel Raum für den Erfahrungsaustausch, der den TeilnehmerInnen nicht nur in den Pausen geboten wird. Während den Themencamps, Workshops und Inside-Sessions können sich die TeilnehmerInnen untereinander über ihre Erfahrungen austauschen und wertvolle Kontakte mitnehmen.

Marketing Automation, EU-DSGVO und Chatbots

Auch in diesem Jahr sind auf dem Lead Management Summit wieder die aktuellen Themen aus dem Lead Management im B2B vertreten. Mit einem Unterschied: es wird konkret! TeilnehmerInnen können sich auf spannende Praxiscases und Insights zu den Themen Marketing Automation, digitaler Showroom, Chatbots, EU-Datenschutzgrundverordnung und Account Based Marketing freuen. Auch das Thema Lead Management auf Messen wird mit drei Praxiscases – von der Vorbereitung bis zu Nachbereitung – abgedeckt. An dieser Stelle verraten wir aber noch nicht zu viel zu den einzelnen Themen, denn auf der Veranstaltung wird das Buzzword-Bingo dann aufgelöst.

#buzz #word und das Bingo

Besondere Highlights sind auch in diesem Jahr zwei spannende Keynotes von Anne Schüller (Anne M. Schüller Management Consulting) und Christian Bredlow (Digital Mindset GmbH). So beschäftigt sich Christian Bredlow in seiner Keynote „#buzz, #word und das Bingo“ am ersten Kongresstag mit der Frage, warum sich die ganze Welt aktuell mit Buzzwords wie Agilität und New Work auseinandersetzt. Er spricht über das Erklärungsbedürfnis, dass bei Mitarbeitern und Führungskräften dadurch entsteht und zeigt auf, was passiert, wenn die Erklärungen nicht geliefert werden. Im Vortrag von Anne M. Schüller dreht sich alles rund um das Thema „Customer Obsession“ und welche Auswirkungen es hat, dass Marketer ihre Kunden oft nur auf dem Papier kennen. Menschen sind nicht aus Bits und Bytes, sondern aus Fleisch und Blut, deshalb muss sich technologische Intelligenz mit sozialer Intelligenz und Menschlichkeit paaren. Was das bedeutet, erfahren Sie in ihrer Keynote zum Abschluss des zweiten Kongresstags.