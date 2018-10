Ein Albtraum für Millionen User: WhatsApp will im kommenden Jahr erstmals Werbung ausspielen

Es ist noch nicht lange her, da launchte Whastapp seine neue Businessfunktion. So können Kunden in Echtzeit zum Beispiel über den Verlauf der Paketzustellung informiert werden. In Anspruch genommen haben diesen Service zuerst die Fluggesellschaften KLM und Singapore Airlines, das Online-Reiseportal Booking.com, die Einkaufsplattform Wish sowie der Fahrdienstleister Uber. Für die Firmen ist die Einrichtung der Schnittstelle sowie das Chatten mit den Kunden kostenlos. Benachrichtigungen in Echtzeit („Notifications“) müssen nach Stückzahlen bezahlt werden. Ein lukratives Geschäft, was aber den Verantwortlichen bei Whatsapp nicht reicht. Nun sollen alle Profile mit Werbung bespielbar sein.

Die Gründer sind dagegen

2014 verkauften die Whatsapp-Gründer Brian Acton und Jan Koum ihre Erfolgs-App für knapp 14 Milliarden Euro an Facebook. Doch nicht ohne eine Klausel in den Vertrag zu packen, nach der sie beide das Unternehmen schneller verlassen können, wenn Whatsapp ihnen zu kommerzialisiert wird, so sagen es Informationen des Wall Street Journals. Eine weitere Klausel besagte wohl, dass WhatsApp über einen Zeitraum von weiteren fünf Jahren kein Augenmerk auf die Profitabilität legen muss. Diese fünf Jahre sind nächstes Jahr vorbei und Brian Acton verließ Facebook 2017, Jan Koum ging im April 2018. Der Ex-WhatsApp-Chef Acton hatte die Werbepläne schon in einem Interview scharf kritisiert. Nun hat die Marketingspezialistin bei Facebook Carolyn Everson diese neuen Pläne allerdings bestätigt.

Auch in Deutschland gibt es Werbung

Rund 70 Prozent der Deutschen nutzen Whatsapp, so sagt es eine YouGov-Studie aus dem Jahr 2017. Klar ist auch: Immer mehr Unternehmen würden den Messenger gern für den Kundenkontakt nutzen. Der Instant-Messaging-Dienst will seinen rund 1,5 Milliarden Nutzern nun ab 2019 Werbung einblenden. Das bestätigte nun Everson. Ihre Begründung geht aber weit weg, von der Kommerzialisierung des App und klingt mehr nach Stärkung der Unternehmen. Man wolle diese neue Option für Kleinunternehmer nutzen, damit diese mit den Kunden Kontakt aufnehmen könnten. So sollen Banner zum Beispiel im Profil erscheinen, aber in die Kommunikation der User werde man sich aber nicht einklinken, sicherte Everson zu.

(Lig)