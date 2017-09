Edeka vs. Lidl: der virale Web-Kampf der Supermärkte

Der Werbespot der Stunde stammt dabei von der Discounterkette Lidl. Mit einer amüsanten Parodie des Kinofilms „La La Land“ und verschiedener Clips des Konkurrenten Edeka gelang dem Unternehmen ein echter viraler Erfolg. Nach annähernd drei Tagen sahen den Dreiminüter allein auf Facebook bereits 3,1 Mio. Menschen.

Eine Liebesgeschichte von Lidl



Erzählt wird die Liebesgeschichte eines Lidl-Kassierers und einer Frau aus der Edeka-Gründer-Familie. Kleiner Scoop: Die Produzenten verpflichteten für den Spot Ludwig Lehner, der schon einmal „La La Land“-Hauptdarsteller Ryan Gosling mimte: als das „Circus Halligalli“-Team von ProSieben sich im März eine „Goldene Kamera“ für Gosling erschlich, ohne dass der Hollywood-Star vor Ort war.

Schon im Frühjahr gab es einen kleinen amüsanten Zwist zwischen den beiden Supermarkt-Giganten: Lidl erwischte in einem Spot eine angebliche Edeka-Mitarbeiterin, die beim Konkurrenten einkaufte, Edeka revanchierte sich mit Leuten, die in einem Lidl-Markt nicht das fanden, was sie kaufen wollten.

Auf Vielfalt setzen



An die Rekorde verschiedener Edeka-Spots kommt das neue Lidl-Werk aber längst noch nicht heran. Der legendäre Weihnachts-Clip „Heimkommen“ wurde allein auf YouTube bis heute rund 56,5 Millionen mal aufgerufen – und der in der vergangenen Woche veröffentlichte Spot „Unser Herz schlägt für Vielfalt“, mit dem Edeka für viele Schlagzeilen gesorgt hat, erreichte auf Facebook bereits 8,8 Mio. Views. Für eine solche Zahl muss Ludwig Lehner noch oft tanzen.