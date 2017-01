Droht jetzt das Aus? Einrichtungshaus Butlers stellt Insolvenzantrag

Die Einrichtungskette Butlers hat nach Informationen der WirtschaftsWoche Insolvenz eingereicht. Beim Amtsgericht Köln ging solch ein Insolvenzantrag ein. Jörg Bornheimer von der Wirtschaftskanzlei Görg wurde zum vorläufigen Insolvenzverwalter der Butlers GmbH&Co KG sowie der Butlers Handel GmbH bestellt. „Wir wollen die Chance nutzen, mit den Instrumenten der Insolvenzordnung das Handelsgeschäft so reibungslos wie möglich fortzuführen und uns markt- und wettbewerbsfähig neu zu positionieren“, sagte der vorläufige Insolvenzverwalter Bornheimer. Erst einmal sollen alle Filialen und der Online-Shop normal geöffnet bleiben.

Zum Unternehmen

Butlers wurde 1999 in Köln gegründet und beschäftigt insgesamt 1.000 Mitarbeiter in über 100 Filialen in Deutschland, Österreich, Großbritannien und der Schweiz. Das Unternehmen entstand aus dem 1829 in Neuss gegründeten Familienunternehmen Wilhelm Josten Söhne. Zu diesem gehörte auch das Kaufhaus Josten für Haushaltswaren. 2012 gewann der Online-Auftritt der Marke noch den „Online-Handels-Award 2012“ und war aus Sicht der Konsumenten die Top Online-Adresse 2012 in Sachen Wohnen.