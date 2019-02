Craig Silverman von BuzzFeed eröffnet Programmatic-Advertising-Konferenz d3con mit Reizthema Ad-Fraud

Neben A.T.U., BMW, Daimler, der Deutschen Bahn, L’Oréal, Deutsche Bank, interhyp und Lenovo zählen u.a. auch Montblanc, Toyota und Pfizer zu den Brands, deren CMOs und Programmatic-Experten praxisnahe Einblicke in Chancen und Herausforderungen, vor allem aber auch den konkreten Nutzen und Wertbeitrag von Programmatic-Strategien und -Technologien im Marketing geben werden.

Weckruf zum Thema Ad Fraud zum Konferenzauftakt

Mit einem gezielten Kontrapunkt zu Best Cases und Success Stories eröffnet das Veranstal­tungsteam rund um d3con-Gründer Thomas Promny das diesjährige Konferenz­programm. In der Opening Speech wird Craig Silverman, Medien­redakteur von BuzzFeed, preisgekrönter Autor und einer der weltweit führenden Experten für “Fake News” und “Content Verification” das virulente Reizthema „Ad Fraud“ unter die Lupe nehmen.

„Kriminelle und unethische Akteure in der Werbebranche stehlen jährlich Milliarden von Werbegeldern, ohne Angst davor zu haben, ins Gefängnis zu gehen oder ihren Job zu verlieren“, so Silverman. „Das Ausmaß von Diebstahl und Kriminalität in der digitalen Wer­bung ist verrückt, und ich hoffe, dass dieses Gespräch ein Weckruf für die Menschen in der Branche sein wird.“

Programmatic auf die Ohren – mit dem neuen d3con Podcast

Vorab zu hören sein wird Silverman auch ab Ende Februar im neuen Programmatic und Adtech Podcast der d3con. Das Audioformat gibt es in allen gängigen Podcast Apps oder unter https://d3con.de/Podcast/. In Gesprächen mit Branchenexperten werden unter­schied­lichste Aspekte des Programmatic Business diskutiert und neueste Entwicklungen im Adtech- und Martech-Bereich beleuchtet.

Die d3con findet in 2019 am 02. (d3con University im Beach Hamburg) und 03. April (d3con Konferenz im CinemaxX Hamburg Dammtor) in Hamburg statt. Besucher können über die beiden Veranstaltungstage ihr persönliches Event-Programm aus über 40 Sessions zusammenstellen und sich auf die Expertise und Insights von etwa 100 nationalen und internationalen Referenten von führenden werbe­treibenden Unter­nehmen, Publishern und Vermarktern, Agenturen und Technologie­dienstleistern freuen.

Das Themenspektrum reicht vom Gewinner-Setup erfolgreicher Digitalwerbetreibender über Inhousing versus Out­sourcing im Online-Marketing, Data Driven Marketing im Zeichen von DSGVO und ePrivacy-Richtlinie bis zur „Lage der Nation“ im digitalen Werbemarkt aus Sicht führender Werbe­treibender.