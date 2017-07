Belästigungen, Mobbing und Hassrede: Härteres Vorgehen bei Twitter gegen Missbrauch zeigt Wirkung

Von

Auch gegen Nutzer, die nach einer Sperre einfach neue Profile anlegen, zeigten die neuen Twitter-Systeme Wirkung. In den vergangenen vier Monaten seien doppelt so viele dieser neu angelegten Account gelöscht worden, erklärte Twitter in dem Blogpost.

Neue Methoden bewähren sich

Twitter hatte im März angekündigt, dass sich der Dienst künftig nicht mehr nur auf Hinweise von Nutzern verlassen wird, sondern auch Software nach Profilen suchen soll, von denen aus andere Nutzer angegriffen werden. Zudem wurden befristete Einschränkungen für Fehlverhalten eingeführt. Diese Methode habe sich bewährt, erklärte Twitter. Zu Profilen, die das durchlebten, gebe es ein Viertel weniger Missbrauchshinweise, und bei rund zwei Drittel der Accounts habe diese Strafmaßnahme auch nur ein Mal angewendet werden müssen.

Twitter wird schon länger vorgeworfen, nicht hart genug Mobbing, Belästigungen und aggressives Verhalten zu bekämpfen, auch wenn der Kurznachrichtendienst in den vergangenen Jahren immer wieder seinen Kurs dagegen