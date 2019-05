About You übernimmt AdTech-Spezialisten Adference

Die Hamburger haben bereits am 26. April alle Gesellschafteranteile an Adference, einem der führenden AdTech-Spezialisten, übernommen, wie beide Unternehmen am Dienstag mitgeteilt haben. Adference unterstützt Werbetreibende dabei, automatisiert Kampagnen zu erstellen und die optimalen Gebote für Millionen von Keywords und Produkte zu setzen.

About You plane signifikante Investitionen in sein neues Tochterunternehmen, um dafür zu sorgen, dass es seinen technologischen Vorsprung und marktführende Position noch weiter ausbauen kann. „Durch die erfolgreiche Zusammenarbeit der letzten zwei Jahre sind wir von der Performance der Adference Tools überzeugt. Trotz unserer wiederholten Markt-Screenings konnten sich die Adference Tools und Algorithmen immer wieder als die beste AdTech-Lösung durchsetzen“, sagt Tarek Müller, Mitgründer und Co-Geschäftsführer von About You.

Die Lüneburger Datenspezialisten sollen weiter als eigenständige GmbH agieren, das 23-köpfige Team seinen Standort in Lüneburg beibehalten und auch das Drittkundengeschäft weiter fortführen.

„Die Übernahme ermöglicht uns, mit noch mehr Rückenwind unsere Technologien, Produkte und Services optimal weiterzuentwickeln“, sagen Florian Nottorf und Christian Borck, Mitgründer und Geschäftsführer der Adference GmbH.

Über die Höhe der Transaktionssumme haben beide Parteien Stillschweigen vereinbart.

Über Adference: Adference beschäftigt ein 23-köpfiges Team aus Wirtschaftsinformatikern, Data Scientists und Software-Entwicklern mit dem Ziel, dass täglich das optimale Gebot gesetzt und so jede Werbekampagne bei Google oder Amazon maximal ausgeschöpft wird: indem verschiedene Faktoren mittels wissenschaftlich entwickelter Machine Learning Algorithmen zu einem jederzeit optimalen Setup zusammengeführt werden. Adference wurde 2014 als Ergebnis mehrjähriger Forschungsarbeiten an der Leuphana Universität Lüneburg gegründet. Forschungsschwerpunkte waren Analysen und Prognosen von Käuferverhalten auf Basis nutzerindividueller und aggregierter Werbedaten.

Über About You: Die About You GmbH wurde 2014 als Tochterunternehmen der Otto Group gegründet und ist heute als Beteiligungsgesellschaft Teil des Konzern-Portfolios. Mit mehr als elf Millionen monatlich aktiven Usern ist About You eine der größten Mode- und Lifestyl e-Plattformen in Europa. Das Fashion-Tech-Unternehmen erwirtschaftete im Geschäftsjahr 2018/19 einen Umsatz in Höhe von 461 Millionen Euro. Mit einer Unternehmensbewertung von mehr als einer Milliarde US-Dollar gilt About You als das erste Unicorn aus Hamburg.

