44 Prozent Plus: Snap startet spektakulär an der Wall Street – Börsenwert schießt auf 34 Milliarden

Party like it's 1999: Snap ist mit einem Kurssprung von 44 Prozent an der Börse gestartet. Nachdem die Snapchat-Mutter ihre Anteilscheine noch zu 17 Dollar an zeichnungswillige Investoren zugeteilt hatte, rissen sich Anleger heute zum Börsendebüt um die frei handelbaren Aktien. Bei 23,71 Dollar wurde bereits der erste Kurs gestellt, bis auf über 26,05 Dollar trieben Anleger die Aktie in der Spitze nach oben.