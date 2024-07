Yvonne von Eyb ist neue CMO von Burger King

Yvonne von Eyb ist ab sofort neue Chief Marketing Officer (CMO) von Burger King Deutschland. Damit verantwortet sie gesamtheitlich das Marketing, die Kommunikation und den Commercial-Bereich der

Marke in Deutschland.

Yvonne von Eyb verfügt über mehr als 20 Jahre Erfahrung im Marketing, insbesondere im Retail-Sektor, mit starkem Fokus auf Service und Kundenbegeisterung. Yvonne von Eyb wird in ihrer Funktion Teil des Executive Teams und berichtet direkt an Jörg Ehmer, CEO bei Burger King Deutschland, der die Aufgaben des CMOs seit April 2024 interimistisch übernommen hatte.

Vor ihrem Einstieg bei Burger King Deutschland war Yvonne von Eyb in leitenden Positionen führender

Unternehmen tätig. Zuletzt verantwortete sie seit September 2015 innerhalb der Geschäftsleitung von

Apollo Optik, des filialstärksten Optikers Deutschlands, die Bereiche Marketing, Produkt und Digital und

trug nachhaltig zum Erfolg des Unternehmens bei.

Unter ihrer Führung wurden unter anderem die Marketing- und Sortiments-Strategie neu definiert, der Geschäftsbereich E-Commerce aufgebaut und die Integration des Bereichs in den EssilorLuxottica Konzern federführend begleitet. Zuvor leitete sie bereits das Marketing der Werkstattskette ATU.

„Ich freue mich sehr darüber, die Marke in all ihren Facetten gemeinsam mit einem großartigen Team erfolgreich weiterzuentwickeln“, wird von Eyb in einer Pressemitteilung zitiert. „Das Marktumfeld ist sehr kompetitiv, was es umso spannender macht.“