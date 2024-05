Wie Marken die Power des Sports für sich nutzen

Am Tag, an dem dieser Schwerpunkt erscheint, sind es noch exakt sechs Wochen, bis die deutsche Fußballnationalmannschaft am 14. Juni in München gegen Schottland die Heim-Europameisterschaft eröffnet. Steht uns – 18 Jahre nach dem Sommermärchen und zehn Jahre nach dem Triumph im Maracanã – ein Sommermärchen reloaded bevor? Die Lust steigt, Major Tom und dem zuletzt erfrischenden Auftreten der „Nagelsmänner“ sei Dank.

2024 ist ein Supersportjahr. Es hat nicht nur die EM und Olympia in Paris zu bieten. Die deutschen Handballer haben sich bei ihrer Heim-EM im Januar bis ins Halbfinale vorgekämpft, am 10. Mai eröffnen die deutschen Eishockey-Cracks als amtierende Vize-Weltmeister die WM in Tschechien. Erst kurz vor Weihnachten klingt das Sportjahr mit dem Handball-EM-Finale der Frauen in Wien aus.

Adidas in der 75. Folge der Markennamen-Rubrik

Wir blicken in diesem Schwerpunkt darauf, wie Unternehmen und Marken erfolgreiche Partner des Sports werden. Was müssen sie bei Themen wie E-Sport, Merchandising, Sponsoring oder Werbung beachten? Auf welche Technologien sollten sie setzen, damit die emotionale Power des Sports auf sie abstrahlt, sei es bei singulären Großereignissen oder durch langfristige Engagements im Vereins- und Breitensport?

Eine Marke, die untrennbar mit dem Sport verbunden ist und die in diesem Jahr ihren 75. Geburtstag feiert, würdigt unser Kolumnist Bernd M. Samland in seiner Kolumne über Adidas. Passenderweise ist dies genau die 75. Folge seiner beliebten Rubrik „Warum heißt die Marke so?“. Alle weiteren finden Sie hier.

