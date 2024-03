Karin Schrank übernimmt das Marketing bei Schiesser

Schiesser ernennt Karin Schrank zur Vice President Brand & Communication. Die Managerin übernimmt ihre neue Position zum 1. April, wie das in Radolfzell am Bodensee ansässige Unternehmen am Dienstag mitteilte. Schrank kommt vom schwäbischen Damenmodehersteller Marc Cain, für den sie seit 24 Jahren arbeitet, aktuell als Marketing Director.



In ihrer neuen Rolle bei Schiesser verantwortet sie die Bereiche Marketing, Kommunikation, Public Relations und Social Media und ist gleichzeitig Mitglied des Senior Executive Managements des Unternehmens. Sie berichtet direkt an CEO Andreas Lindemann. Die erfahrene Marketingspezialistin soll die Positionierung der Marke Schiesser weiter schärfen und ihre Sichtbarkeit in nationalen wie internationalen Vertriebskanälen erhöhen, heißt es in der Mitteilung des Unternehmens.

