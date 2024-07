Simon Maier-Rahmer liebt Lamy  

Lamy ist für mich eine der großen deutschen Marken. Die Marke steht im Kern für funktionales, reduziertes Design und eine zeitlose Ästhetik. So bleibt sich Lamy im Branding schon lange treu, mit seiner schräggestellten Futura. Mein Lieblingsschreibgerät ist der Füller Safari. Er ist ein kulturelles Phänomen und seit meiner Kindheit unverändert geblieben – genau deshalb liebe ich ihn. Er ist ein Stück Konstanz und Vertrautheit. Und dabei gelingt es ihm, weder altmodisch noch retro zu wirken.

Seit der Schulzeit ist der Safari mein treuer Begleiter. Damals haben meine Banknachbarin und ich die Rückteile unserer Füller für mehr Farbvarianz getauscht. Heute besitze ich sechs Safaris in unterschiedlichen Farben. Je nach Schreibanlass und Stimmung wähle ich die passende Farbe aus. Bei Geschäftsterminen ist der Safari mein Joker – ich habe für jede*n Kund*in die passende Farbe.

Die große Idee beginnt mit einem weißen Blatt

Man könnte einwenden, dass es ein Anachronismus ist, in unserer digitalen Welt einen Füller zu besitzen. Denn wer schreibt heute noch auf Papier? Für mich als Designer beginnt die große Idee aber oft genau hier: mit einem weißen Blatt, das zum Skizzieren einlädt, das ich mit Gedanken und Notizen füllen kann. Mit einem Füller zu schreiben, hat für mich eine andere Qualität als auf einer Tastatur und am Screen zu arbeiten. Dabei will ich keine der beiden Arbeitsweisen über die andere stellen, alles hat seine Berechtigung. Dennoch könnte ich mir nie vorstellen, auf meinen Safari zu verzichten.

Lamy ist eine ehrliche Marke, die nicht mehr sein will, als sie ist. Das braucht sie auch nicht. Mit einem Lamy muss sich niemand verstecken. Denn auch wenn der Safari ein relativ günstiger Füller ist, bekommt er in puncto Design, Langlebigkeit, Produkt- und Materialqualität konstant Bestnoten. Ich besitze auch einen Mont Blanc Füller, aber den verwende ich tatsächlich selten.

Von Heidelberg bis New York überall zu finden

Zugleich ist der Lamy Safari aus meiner Sicht ein demokratisches Schreibgerät. Von Heidelberg bis New York, jeder kann ihn sich leisten, er ist überall zu finden. Hier hat Lamy meiner Meinung nach noch Luft nach oben, denn die Markenkommunikation wirkt mitunter etwas profan und generisch. Dabei könnte sie viel profilierter sein und die Coolness und Internationalität der Marke transportieren.

Insgesamt würde ich mir wünschen, dass die Marke nachlegt und so mutig, souverän und profiliert auftritt wie ihre Produkte. Vielleicht liest ja ein Mitglied des Brandmanagements von Lamy meine Zeilen und fühlt sich dadurch inspiriert.