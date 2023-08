Frank Windau ist neuer Marketingleiter bei Lamy

Frank Windau ist neuer Marketingleiter beim Schreibgerätehersteller Lamy. Der Manager hat in den vergangenen 13 Jahren das Marketing bei Bitburger verantwortet.



Der Heidelberger Schreibgerätehersteller Lamy hat Frank Windau als neuen Marketingleiter engagiert. Der Manager hatte die Bitburger Braugruppe Ende April verlassen, wo er zuvor 13 Jahre Leiter Marketing und Marketing Services gewesen ist.

Erfahrungen hat er zuvor auch als Managing Director beim Erlebnisgeschenkanbieter Mydays sowie als Marketing Manager beim Energydrinkhersteller Red Bull, beim Snackanbieter Intersnack und beim Süßwarenhersteller Ferrero gesammelt.

Auch neuer Vertriebsleiter bei Lamy

Auf seinen bisherigen Stationen habe Windau seine Fähigkeit zur nachhaltigen Markenführung in herausfordernden Marktkonstellationen bewiesen, wird Peter Utsch, der COO/CFO bei Lamy, in einer entsprechenden Mitteilung zitiert: „Er bringt die besten Qualifikationen für die Position als Marketingleiter mit.“

Nicht nur Frank Windau ergänzt seit kurzem das Führungsteam von Lamy: Seit Juli verantwortet Lutz Preugschas als neuer Head of International Sales Lamys globalen Vertrieb. Zuvor war er bereits in führenden Positionen für den Teehersteller Florapharm, den Lebensmittelhersteller The Lorenz Bahlsen Snack-World sowie den Tabakkonzern Philipp Morris International tätig.