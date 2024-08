Arbeit im Fokus: New Work auf dem Summer Camp

Das Summer Camp der Handelsblatt Media Group in München verspricht auch in diesem Jahr ein Gipfeltreffen der Vordenker*innen und Macher*innen im Bereich moderner Arbeitskultur und Führung. Das sind die wichtigsten Sessions.

New Work – Deep Dive: Employer Branding

Eine starke Arbeitgebermarke ist heute entscheidend, um Talente anzuziehen und zu binden. In dieser Session, moderiert von Andreas Marx (Redakteur, absatzwirtschaft), diskutieren Experten wie Benedikt Ilg (Flip) und Olaf Giesen (Europart) darüber, wie Unternehmen eine authentische Employer Value Proposition entwickeln können. Es werden praxisnahe Beispiele vorgestellt, wie Unternehmen auf Mitarbeiterfeedback reagieren und eine Kultur der Wertschätzung etablieren können.

Inside Leadership: Mental Health Matters

Mit dem steigenden Druck und den Herausforderungen der heutigen Arbeitswelt rückt die mentale Gesundheit immer mehr in den Fokus. In dieser Session, moderiert von Benjamin Hils (Bereichsleiter Transformation & Management bei Handelsblatt Media Group), wird Dr. Laura Wünsch, Neurowissenschaftlerin und Expertin für Gesundheits- und Führungsthemen, praktische Tipps und neurowissenschaftliche Erkenntnisse teilen. Sie wird aufzeigen, wie Unternehmen das mentale Wohlbefinden ihrer Mitarbeiter fördern können, um eine gesunde und produktive Arbeitsumgebung zu schaffen.

Smart Leading: Wie KI die moderne Führung transformiert

Die Integration von Künstlicher Intelligenz (KI) in die Unternehmensführung ist ein Thema von wachsender Bedeutung. Dieses Panel beleuchtet die transformative Wirkung von KI auf Führungskompetenzen und -strategien. Nadine Schmidt (Director Membership Relations, Handelsblatt Media Group) moderiert die Diskussion, in der Experten wie Nicole Engenhardt Gillé (freenet AG) und Miriam van Straelen (Roland Berger) ihre Erfahrungen und Einsichten teilen. Die Diskussion bietet wertvolle Anregungen, wie Führungskräfte KI effektiv einsetzen können, um ihre Teams besser zu leiten und strategische Ziele zu erreichen.

Innovation durch Integration: Migration als Antwort auf den Fachkräftemangel

Die Bekämpfung des Fachkräftemangels durch Migration ist ein heiß diskutiertes Thema. Varinia Bernau (Ressortleiterin Management & Karriere bei der Wirtschaftswoche) leitet dieses Panel, in dem Prof. Dr. Lorenz Narku Laing (Vielfaltsprojekte GmbH) und Amir Kassaei (G.O.A.T.) darüber sprechen, wie Unternehmen durch Vielfalt einen strategischen Vorteil erlangen können. Diskutiert werden unter anderem die Herausforderungen, denen Migranten auf dem deutschen Arbeitsmarkt begegnen, und wie Unternehmen eine inklusive Kultur schaffen können.

Führung in der VUCA-Welt

In einer von Volatilität, Unsicherheit, Komplexität und Ambiguität (VUCA) geprägten Welt sind besondere Führungsqualitäten gefragt. Dieses Panel, moderiert von Julia Beil (Handelsblatt), untersucht, wie Führungskräfte ihre Teams durch unsichere Zeiten führen können. Prof. Dr. habil. Arjan Kozica (ESB Business School) und Jumana Al-Sibai (MAHLE) werden diskutieren, welche Strategien und Qualitäten in einer VUCA-Welt unerlässlich sind und wie Unternehmen eine Kultur der Agilität und Innovationsbereitschaft fördern können.

So klingt Wirtschaft: Digitale Transformation managen – Welche Rolle hat das C-Level dabei?

In dieser Live-Podcast-Session widmen sich Matthias Rutkowski und Niels Strohkirch (Fujitsu) der Rolle des C-Level-Managements bei der digitalen Transformation. Nach der Aufnahme gibt es eine Q&A-Session, in der die Teilnehmer ihre Fragen direkt an die Experten richten können. Diese Session bietet tiefe Einblicke in die Herausforderungen und Strategien, die Unternehmen bei der digitalen Transformation unterstützen.

