Netflix mit fünf Millionen Kunden mehr

Netflix führt den Videostreaming-Markt an - und wächst weiter. Die über 280 Millionen Kunden verbringen im Schnitt zwei Stunden pro Tag bei dem Dienst.

Netflix hat im vergangenen Quartal mehr als fünf Millionen Kunden dazugewonnen und die Erwartungen der Wall Street übertroffen. Dabei wurde das Wachstum des Videostreaming-Marktführers stark durch das günstigere Angebot mit Werbeanzeigen angetrieben: Die Preisstufe hatte zuletzt 35 Prozent mehr Nutzer als drei Monate zuvor. Netflix hat jetzt insgesamt rund 282,7 Millionen Kundenhaushalte.

Kunden verbringen dem Unternehmen zufolge im Schnitt zwei Stunden pro Tag bei dem Dienst. Netflix steigerte den Umsatz im dritten Quartal im Jahresvergleich um 15 Prozent auf gut 9,8 Milliarden Dollar. Analysten hatten mit etwas weniger als 9,8 Milliarden Dollar gerechnet. Unterm Strich sprang der Gewinn auf 2,36 Milliarden Dollar von rund 1,68 Milliarden Dollar ein Jahr zuvor hoch.

Für das laufende Quartal hofft Netflix auf einen weiteren Schub unter anderem durch die zweite Staffel der südkoreanischen Erfolgsserie „Squid Game“ und erwartet erneut ein Umsatzwachstum von fast 15 Prozent. Netflix geht seit dem vergangenen Jahr gegen das Teilen vor Passwörtern vor. Das treibt auch das Wachstum bei den Nutzerzahlen an. Viele bisherige Trittbrettfahrer holten sich ein eigenes Abo, statt Netflix den Rücken zu kehren. Anleger zeigten sich erfreut. Die Netflix-Aktie legte im nachbörslichen Handel an der New Yorker Wall Street um gut drei Prozent zu.

