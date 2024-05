Moleskine lässt Hand anlegen

Moleskine hat erstmals eine komplette Werbekampagne von Hand zeichnen lassen. Über 200 Papierplakate haben die Mitarbeiter*innen und eine Gruppe von Hochschulstudent*innen aus Mailand für den italienischen Schreibwarenhersteller gezeichnet.

Laut dem Unternehmen soll die Kampagne „Pen & Paper“ zeigen, wie viele Vorteile das Schreiben mit Hand auf Papier hat. Moleskine stützt sich bei dieser These unter anderem auf Studien von den Neurowissenschaftler*innen Audrey Van der Meer, Ruud van der Weel und Hetty Roessingh. Auf Papier zu schreiben oder zu doodeln soll zum Beispiel zu einer verbesserten Lernfähigkeit, besseren Prüfungsergebnissen und einer gesteigerten Erinnerungsfähigkeit führen.

Über 200 handgezeichnete Plakate hat Moleskin in Mailand gezeigt. Auf ihnen stehen Sätze wie: „Kritzeln ist gut fürs Gehirn“ (Plakat rechts). (© Moleskine)

Kampagne soll weltweit gezeigt werden

Die Kampagne wurde zunächst in einem Pilotprojekt in ganz Mailand – der Gründungsstadt von Moleskine –durchgeführt. Hier hingen die Plakate vom 22. April bis 06. Mai an ausgewählten Bushaltestellen. Das Unternehmen kündigte an, die Kampagne solle bald auch in anderen Städten auf der ganzen Welt zu sehen sein.

Moleskine ist eine Marke von Notizbüchern, Tagebüchern, Kalendern, Skizzenbüchern und anderen Papierwaren. Die Marke wurde 1997 von einem italienischen Unternehmen wiederbelebt, das sich auf die Reproduktion der klassischen Notizbücher konzentrierte, welche von Künstlern und Schriftstellern wie Vincent van Gogh, Pablo Picasso und Ernest Hemingway verwendet wurden.