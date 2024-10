Micha Klein liebt Lego 

Lego ist für mich eine der beeindruckendsten Marken überhaupt. Denn sie hat es geschafft, generationenübergreifend Bestandteil einer Kultur zu werden. Wie sähe denn eine Welt ohne Lego aus? Sicherlich weniger bunt und weniger kreativ.

Micha Klein mag sich eine Welt ohne Lego gar nicht vorstellen. (© Liganova)

Unendliche Einfachheit

Der genoppte Stein schafft unbegrenzte Möglichkeiten – es gibt nichts, was man nicht damit bauen kann. Das ist es, was man unter Genialität versteht. Lego ist für jeden verständlich – eine universelle Sprache, ein Medium, das jeder kennt. Mit Lego kann jeder, vom Architekten bis zum Physiker, alles sein und seine Kreativität trainieren.

Der Stein selbst ist ein Meisterwerk der Ingenieurskunst, ein Wunderwerk der Langlebigkeit: Ein heute produzierter Stein kann noch immer mit denen aus zurückliegenden Jahrzehnten verbaut werden. Diese einfache, aber unendliche Erweiterbarkeit ist absolut einmalig. Darüber hinaus hat Lego die Magie, dass es von Generation zu Generation weitergegeben werden kann.

Starke Marke

Lego hat es geschafft, stets relevant zu bleiben – ohne spürbare Veränderung in Design oder Kernprodukt, dennoch der Zeit immer einen Schritt voraus und nie müde, neue Absatzmöglichkeiten zu kreieren. Durch ikonische Franchises und Kooperationen wie Star Wars, Harry Potter und Marvel wurden erfolgreiche Produktlinien gelauncht. Durch Kollaborationen mit Marken wie Mercedes-Benz wurden einmalige Erlebnisse geschaffen – wie zuletzt im Studio Odeonsplatz in München, als ein originalgetreues G-Modell aus 445.971 Legos gebaut wurde. Neben diversen Auftritten in Museen schafft der Stein es immer wieder auch nach Hollywood – zuletzt in der Doku “Piece by Piece” über Pharrell Williams.

Der Fokus auf das Erleben der Marke und damit die physische Brand Space ist charakteristisch für Lego. Im Lego House in Billund zum Beispiel erleben Besucher die Marke als kreatives, interaktives und gemeinschaftliches Erlebnis sowohl digital als auch physisch – in einem Gebäude, das aussieht, als wäre es aus Lego Steinen gebaut. Und die Marke Legoland ist synonym mit einem immersiven Erlebnis, in dem die Marke und ihre Partner gelebt und gefeiert werden – und das seit 1968. Für mich ist Lego mehr als nur ein Spielzeug. Es ist eine Plattform für Kreativität, Innovation und Kooperation. Durchdachtes Design, visionäre Brand Spaces, Aktualität und Modernität, die Vielseitigkeit der Zielgruppenansprache und die Fähigkeit, mit der Zeit zu gehen und smarte Partnerschaften zu knüpfen, machen Lego für mich zur ultimativen Love Brand.