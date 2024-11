Lüder Fromm wird neuer CMO von Duravit

Ab dem 1. Dezember wird Lüder Fromm die Position als Chief Marketing Officer bei Duravit übernehmen. Hier wird er die Verantwortung für das globale Marketing des Unternehmens verantworten und an Duravit CEO Stephan Patrick Tahy berichten.

Fromm verfügt über umfangreiche Berufserfahrung im Bereich Marketing. So arbeitete er bereits als Director Global Marketing Communications sowohl bei Montblanc und Mercedes-Benz. Zuletzt war Fromm als Senior Vice President Global Marketing & Brand Communication bei Hugo Boss für die Weiterentwicklung der weltweiten Marken- und Marketingstrategien des Unternehmens zuständig. Vor zwei Jahren gründete der Marketingexperte außerdem die Executive Brand Beratung „ELLEFF“.

„Seine beeindruckende Erfolgsbilanz in der Markenführung und sein tiefes Verständnis für den digitalen Wandel werden entscheidend dazu beitragen, Duravit im globalen Markt weiter zu stärken und den Anforderungen unserer Kunden gerecht zu werden“, wird CEO Stephan Patrick Tahy in einer Pressemitteilung zitiert. Duravit hat seinen Hauptsitz in Hornberg und ist in über 130 Ländern vertreten. Seit 1817 produziert Duravit weltweit Designbäder.