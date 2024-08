„Leidenschaft, Tatkraft und Bodenständigkeit“

Maika-Alexander Stangenberg, bitte fassen Sie Ihre ersten 99 Tage als Chief Marketing Officer bei Adesso in einem Satz zusammen.

Die dynamische Unternehmenskultur und die ausgeprägte Kundenorientierung hat mich von Beginn an beeindruckt. Die Hands-on-Mentalität und der partnerschaftliche Umgang miteinander ist trotz des rasanten Wachstums erhalten geblieben und hat mir das Ankommen sehr leicht gemacht.

Welchen Eindruck haben Sie in den ersten Wochen vom Unternehmen gewonnen?

Der national und international ungebrochene Wachstumskurs ist auch dem Herzblut und dem Respekt zu verdanken, die wir den Themen der Kunden widmen. Von spezifischen, eher kleinen, bis hin zu den ganz großen IT-Projekten bedient Adesso heute Kunden in sämtlichen Dimensionen mit praxisbewährter Innovationskompetenz und maximaler Skalierbarkeit.

Was hat Sie dabei am meisten überrascht?

Leidenschaft, Tatkraft, Bodenständigkeit und die besondere Offenheit gegenüber neuen Herausforderungen: Ich hatte vorab viel über die Unternehmenskultur gehört – der Reality-Check hat es dann noch übertroffen. Der Leitspruch „Wir machen das einfach“ fasst das gut zusammen. Das finde ich angesichts der jetzigen Unternehmensgröße alles andere als selbstverständlich.

Mit welcher Hürde hatten Sie so nicht gerechnet?

Die Vielfalt der Kundenthemen und die entsprechende Tiefe des Adesso-Portfolios sind aus Marketing-Sicht komplex. Schließlich ist Adesso Partner für ganz unterschiedliche Branchen – vom Finanzsektor, Gesundheitswesen, Handel, Energie, Industrie, öffentliche Verwaltung bis hin zu Medien und Sport. Als Digitalisierungspartner haben wir einen wichtigen Anteil daran, dass Unternehmen im Wettbewerb Anschluss halten. Die übergreifende Botschaft lautet: Kunden können sich mit uns an ihrer Seite auf ihre Kernkompetenzen konzentrieren, um die Herausforderungen in einer immer stärker digitalisierten Welt zu meistern. Wir werden im Marketing also viel zu tun haben, um Adesso auch in Zukunft präzise zu positionieren.

Wie unterscheidet sich die Unternehmenskultur bei Adesso von der in Ihren früheren Wirkungsstätten?

Bei Adesso nehme ich überall die positive Aufbruchstimmung des schnellen Wachstums der vergangenen Jahre wahr. Stand heute hat die Gruppe rund 9.900 Mitarbeitende in 16 Ländern und 66 Standorten. Was ich als besonderen Unterschied wahrnehme, ist die Art und Weise, wie wir miteinander umgehen, wie Projekte umgesetzt werden und die beeindruckende Flexibilität dabei. Mehr als 70.000 Bewerbungen im vergangenen Jahr unterstreichen, was für eine Kraft aus so einer Kultur entsteht: Adesso wurde mehrfach als bester Arbeitgeber der IT-Branche ausgezeichnet. Dahinter steckt selbstverständlich viel Arbeit, aber in erster Linie gelebte Authentizität, Wertschätzung, Vertrauen und besondere Freiheitsgrade. Das gibt auch viel Raum für Kreativität im Marketing.

Was waren Ihre ersten Veränderungsmaßnahmen?



Angesichts der hohen Komplexität müssen wir uns fokussieren. Deshalb war meine erste Priorität, Kernaufgaben zu bündeln und eine klare Ausrichtung auf zentrale Themen zu definieren – die übergreifende Marketing-Mission. Zudem haben wir gezielt vertriebsunterstützende Maßnahmen aufgesetzt, um die Geschäftsentwicklung noch besser zu unterstützen und konsequenter das tatsächliche Kundeninteresse adressieren zu können.

Welche weiteren Pläne haben Sie für das Unternehmen Adesso?

Wir werden unsere Marktpräsenz und Markenbekanntheit ausbauen sowie die internationale Wachstumsstrategie gezielt unterstützen. Dabei werden wir uns auf allen digitalen und nicht-digitalen Kanälen noch enger mit unseren Zielgruppen verbinden. Das betrifft sowohl unsere vertriebsnahen Aktivitäten als auch unsere Marken-Positionierung.

Was waren auf diesem Weg die ersten konkreten Schritte?

Wir haben unsere Ressourcen konzentriert und den Fokus auf Schlüsselinitiativen und Kampagnen, beispielsweise Generative AI, gesetzt. Parallel dazu haben wir begonnen, unsere Lead-Prozesse zu optimieren und sie sowohl technologisch als auch strukturell neu einzubetten.

International richten wir darüber hinaus die marketingspezifische Kollaboration zwischen den Landesgesellschaften neu aus.

Wenn Sie sich etwas wünschen könnten: Was soll man einmal über die Kombination Maika-Alexander Stangenberg und Adesso sagen?

Wir werden im Rahmen unserer Wachstumsstrategie zielstrebig den Plan weiterverfolgen, Adesso als führenden Beratungs- und Technologiekonzern und „Employer of choice“ in Europa zu etablieren. Kern der Marke Adesso ist dabei die konsequente Ausrichtung unseres Handelns an Kunden und Mitarbeitenden. Die Bedingungen am Markt und unsere Unternehmensgröße verändern sich allerdings ebenso rasant wie die entsprechenden Anforderungen an das Marketing. Ich möchte auf diesem Weg Impulse für weiteres Wachstum durch eine stärkere, internationalere Marken- und Kampagnenpräsenz von Adesso geben.

Dieses Interview wurde schriftlich geführt.