Julia Hrabal ist neue Marketingchefin von Manner

Julia Hrabal ist ab sofort die neue Marketingchefin des Süßwarenunternehmens Josef Manner & Comp. AG. In ihrer neuen Funktion verantwortet sie sowohl national als auch international die Markenführung und die Markenaktivierung der Marken Manner, Casali, Napoli, Victor Schmidt, Mozartkugeln und Ildefonso. Insgesamt ist sie für die Bereiche Brand Management, Produktentwicklung/Innovationsmanagement, Trade Marketing, Digital Marketing und die In-House Grafik zuständig.

Die Expertin für „Fast Moving Consumer Goods“ folgt in ihrer Position auf Rainer Storz. Er arbeitete seit 2021 als CMO bei dem Süßwarenhersteller und wird das Unternehmen nun verlassen.

Seit über 20 Jahren im Unternehmen

Hrabal arbeitet bereits seit über 20 Jahren bei Manner. In dieser Zeit war sie in verschiedenen Positionen in dem Unternehmen tätig. Hier sammelte sie Erfahrungen im Bereich Markenaktivierung in acht verschiedenen Ländern und arbeitete unter anderem als Marketing Managerin für verschiedene Marken des Unternehmens. Zuletzt war sie als Director Country Brand Management bei Manner tätig.

Die Josef Manner & Comp. AG wurde 1890 gegründet und hat ihren Hauptsitz in Wien. Die Produkte des Unternehmens werden weltweit in circa 50 Ländern verkauft.