Innovation statt Retrospektive

Mit einem Innovationsfestival begeht der Marketing Club Stuttgart-Heilbronn im Juli sein 70-jähriges Bestehen. Die Clubpräsidentin Corinne Nauber will damit den Blick in die Zukunft richten.

Die Festivalsaison ist in vollem Gange, ein ganz besonderes feiert der Marketing Club Stuttgart-Heilbronn am 19. Juli aus Anlass seines 70. Geburtstages: das Innovationsfestival im Urbanharbor in Ludwigsburg. „Anstelle einer Retrospektive, die ein Jubiläum erwarten lässt, richten wir unseren Blick in die Zukunft und auf die Herausforderungen, die es im aktuellen Change-Prozess zu meistern gilt“, sagt die Club-Präsidentin Corinne Nauber.

Alle Programmpunkte orientieren sich an den drei zentralen Innovationstreibern neue Technologien, nachhaltiges Wirtschaften und zukunftsorientierte Veränderungskultur. Als Referent*innen sprechen die Entscheider*innen aus Familienunternehmen, Start-ups und in der Region ansässigen Weltkonzernen wie Porsche, Bosch und SAP über ihr Verständnis von Innovation und Transformation.

Für den Festivalcharakter sorgt neben dem Line-up der hochkarätigen Speaker*innen auch die Location: „Mit dem Urbanharbor haben wir anstelle eines Konferenzhauses ein ganzes Stadtquartier als Veranstaltungsort gewählt, in dem Transformation seit vielen Jahren gelebt wird“, sagt MC-Präsidentin Nauber. In der Ludwigsburger Weststadt haben sich auf einem ehemaligen Industrieareal Start-ups, Kreative, Gastronomen und andere Unternehmen angesiedelt, ihre Räume wurden in die Bestandsbauten der früheren Produktionshallen implantiert – Innovation mit Tradition verschmelzen dabei.

Soulmusik zum Abschluss des Festivals

Kein Festival ohne Musik: Zum Abschluss des Innovationsfestivals spielen die Soul Diamonds exklusiv für die Marketing Community, die in Ludwigsburg einen Tag lang in die Zukunft geblickt, sich vernetzt und gefeiert hat. Der veranstaltende Marketing Club rechnet mit 200 Besuchern und Besucherinnen. Die Mitglieder aller Marketing Clubs bekommen ihre Festivaltickets vergünstigt.

Der Tag soll auch ein großes Dankeschön des ehrenamtlich organisierten Netzwerks an die Region sein und einen idealen Anlass bieten, um Kontakte zu knüpfen und Ansatzpunkte für Kollaborationen zu finden.

Achim Kelbel vom Team Organisation und Finanzen beim MC Stuttgart-Heilbronn bringt es auf den Punkt: „Innovation und Festivals gehören zur Region. Es ist die richtige Zeit, um mit beidem dem Marketing diese Bühne zu geben.“ Seine Clubkollegin Anja Kalischke-Bäuerle vom Team Content und Kommunikation ergänzt, was für sie den Kern des Innovationsfestivals ausmacht: „Von führenden Unternehmen und Start-ups erfahren, wie sie innovative Marketingstrategien entwickeln und umsetzen – das inspiriert und bietet neue Perspektiven für die eigene Arbeit.“

Hier finden Sie das komplette Veranstaltungsprogramm und weitere Infos zur Anmeldung.

Der Marketing Club Region Stuttgart-Heilbronn zählt mit seinen 70 Jahren zu den Gründungsclubs des Deutschen Marketing Verbands – des heutigen Bundesverbands Marketing Clubs (BVMC). Der Club zählt rund 400 Mitglieder aus Industrie, Handel, Dienstleistung und Wissenschaft.