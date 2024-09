Empfehlungen von Jennifer Treiber-Ruckenbrod (BMW)

Inspirierende Gründergeschichten

Der Podcast „How I Built This“ ist für mich ein Format, das mich sehr inspiriert. In jeder Folge erzählen Gründer*innen von ihren Herausforderungen und Durchbrüchen ihrer Entrepreneurial Journey. Diese authentischen Einblicke in Unternehmensgeschichten zeigen, wie Innovationskraft, Ausdauer und Mut zum Risiko zum Erfolg führen können.

© Wondery

Kommunikation im digitalen Zeitalter: “Digital Minimalism“

In einer Welt der ständigen Erreichbarkeit und Informationsflut zeigt Cal Newport mit seinem Buch „Digital Minimalism„, wie wichtig fokussierte und zielgerichtete Kommunikation ist. Seine Philosophie beeinflusst auch meine Herangehensweise, klar und zielgerichtet zu kommunizieren, und prägt die Entwicklung effektiver Marketingstrategien.

Was Kunden bewegt

Der Instagram-Account „Humans of New York“ gewährt durch authentische Erzählungen tiefere Einblicke in die Beweggründe verschiedenster Menschen. Diese individuellen Geschichten helfen zu verstehen, was die Menschen wirklich bewegt und antreibt. Auch wir streben danach, unsere Kunden immer besser zu verstehen, um unsere Produkte und Angebote noch gezielter auf ihre Bedürfnisse abzustimmen und eine stärkere emotionale Bindung zu schaffen.

Kreativität ohne Grenzen

Eine spannende Netflix-Serie ist „Abstract: The Art of Design“. Sie bietet inspirierende Einblicke in das Schaffen von Künstlern und Designern, die mit ihren visionären Konzepten konventionelle Grenzen überwinden. Diese Kreativität und der Mut, Neues zu wagen, ist äußert inspirierend. Die Innovationsfreude dieser Künstler und Designer ist ein Vorbild dafür, wie man mit Kreativität neue Standards im Marketing setzen kann.