Deutscher Werberat bietet Content-Creator-Training an

Anfang dieser Woche ging das Content-Creator-Training des Deutschen Werberates an den Start. Der Fokus des Trainings soll auf der Vermittlung von Wissen und Kenntnissen rund um das Thema Online-Werbung liegen. Das sogenannte „Training by Werberat – Das 1×1 der Social-Media-Werbung“ ist ab sofort auf einer E-Learning-Plattform als Online-Kurs verfügbar. So können die Teilnehmenden sowohl per Smartphone über eine App als auch per Laptop oder Computer auf die Inhalte zugreifen.

Content-Creator-Training für alle

Im Rahmen des Trainings geht es um Themen wie Werbekennzeichnung und Vorgaben des Deutschen Werberates, aber auch um die Sensibilisierung für Werbeinhalte. Das Wissen wird in Form von Bildern, Videos und anschaulichen Beispielen vermittelt und abgefragt. Um das Training erfolgreich zu absolvieren, müssen die Teilnehmenden mindestens 75 Prozent der Fragen richtig beantworten. Nach dem erfolgreichen Abschuss des Kurses erhalten die Teilnehmenden eine Bescheinigung.

Im Rahmen eines Soft-Launches konnten bereits im August dieses Jahres einige Content Creator*innen den Online-Kurs testen. Darunter waren unter anderem Diana zur Löwen, Rezo und Ana Johnson. Die Zielgruppe des Trainings sind vor allem Content Creator. Allerdings richtet sich der Kurs nicht ausschließlich an sie, sondern kann auch von allen Mitarbeitenden von Unternehmen und Agenturen aus dem Bereich Social-Media-Werbung genutzt werden. Das Training wird insgesamt von über 30 Plattformen, Agenturen und weiteren Unternehmen unterstützt. Dazu zählen unter anderem Instagram, YouTube, Instinkt3, Meta und Deichmann. Sowohl in diesem als auch im nächsten Jahr sollen weitere ähnliche Projekte von anderen europäischen Werberäten veröffentlicht werden.