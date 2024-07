Der richtige Dreh

Auf der heute startenden Eurobike 2024 in Frankfurt am Main sind wieder viele Fahrradmarken vertreten. Leitthemen sind diesmal Sport, Freizeit, Gesundheit und Mobilität. Pünktlich zur 32. Edition der Fach- und Endkundenmesse haben wir uns angeschaut, wie drei deutsche Fahrradmarken für sich werben:

1. Cube

Das Unternehmen mit Sitz im Fichtelgebirge hat eine breite Modellpalette: Kinderräder, Mountainbikes, Straßenräder, Citybikes, Gravel und Trekking Bikes, E-Bikes, Equipment und Kleidung. Neben der Produktpalette wirbt Cube mit technischen Details und mit nach eigenen Angaben ökofreundlicher Produktionsweise. Außerdem sponsert die Marke professionelle Radsportteams wie Intermarché-Wanty und Triathlet*innen wie Lucy Charles-Barclay und Frederic Funkund.

Mit solchen Videos wirbt Cube Bikes auf YouTube. (© YouTube/CUBE Bikes)

Cube setzt dabei vor allem auf Präsenz im Einzelhandel. Während die einzelnen regionalen „Cube Stores – die über ganz Deutschland verteilten Händler – die Produkte meist auch online anbieten, ist ein Kauf über die Unternehmensseite direkt nicht möglich. Hier findet man vor allem Informationen.

In den sozialen Medien will Cube neben inspirierenden Geschichten unter anderem mit Poduktvideos auf YouTube und Instagram von sich überzeugen.

2. Canyon

In Bezug auf Sponsoring macht es Canyon ähnlich: Der Koblenzer Fahrradhersteller sponsert mehrere Profi-Radsportteams, darunter auch World Tour-Teams. So sind die Fahrräder in hochkarätigen Rennen zu sehen; beispielsweise wird das Modell Aeroad vom Weltmeister Mathieu van der Poel gefahren. In den Kampagnen zu einzelnen Modellen betont man die nach eigenen Angaben fortschrittlichen Technologien.

Auf Social Media setzt Canyon vor allem auf detaillierte, produktorientierte Videos und Fotos und interaktives Community-Engagement auf Instagram.

Im Gegensatz zu Cube vertreibt Canyon die Fahrräder auf der unternehmenseigenen Webseite. Der Hersteller vermarktet seine Produkte hauptsächlich per E-Commerce und betont, dass dieses Vertriebsmodells zum Beispiel zu niedrigeren Preise durch den Verzicht auf Zwischenhändler führe.

Auf Instagram hat Canyon über 1,7 Mio. Abonnent*innen. Die Marke wirbt mit Produktfotos und Rad-Sportler*innen. (© Screenshot Instagram/canyon)

3. Stevens

Der Hamburger Hersteller Stevens ist bekannt für seine Trekking- und Cross-Bikes, bietet aber auch andere Modelle wie Kinder- oder City-Räder an. Neben Sponsoring und Nachwuchsförderung betreibt Stevens Social Media Marketing auf Facebook, Instagram und YouTube. Hier teilt die Marke Updates, neue Produkte, Werbeaktionen und Community-Events.

Auf der Webseite gibt es außerdem die Möglichkeit, sich ein individuelles Fahrrad zu konfigurieren. Hier können unter anderem Rahmen, Farbe und Größe angepasst werden. Den Link oder Code können Kund*innen dann zu einem Händler in ihrer Nähe schicken und mit diesem Details zu Lieferzeiten und Verfügbarkeiten absprechen.