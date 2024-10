Das wünschen sich Follower*innen von Marken auf Social Media

Präsenz in den sozialen Medien zu zeigen, wird für Marken immer wichtiger. Welche Inhalte sie posten, welche Produkte im Fokus stehen oder mit welchen Personen sie zusammenarbeiten, entscheiden die Unternehmen selbst. Doch welche Inhalte bevorzugen die Follower und Followerinnen und auf welche können sie eher verzichten? Das haben die Agenturen Facit Digital und Serviceplan Neo von der Serviceplan Group im Rahmen einer gemeinsamen Studie untersucht, für die insgesamt 2238 Social-Media-Nutzer*innen in Deutschland befragt wurden.

Aus der Studie geht deutlich hervor, dass der Social Content einer Marke mit der Kundenbindung zusammenhängt. 66 Prozent der Befragten geben an, dass der Kauf eines Produktes oder einer Dienstleistung wahrscheinlicher ist, wenn sie der jeweiligen Marke bereits in den sozialen Medien folgen. 63 Prozent geben an, dass sie in der Regel schon Kund*innen der Marke sind, wenn sie beschließen, ihr auf Social Media zu folgen.

So nehmen Follower*innen Werbung wahr

Die Wahrnehmung der Markeninhalte unterscheidet sich unter den Befragten. Hier geben 60 Prozent an, dass sie Werbung in sozialen Medien in der Regel daran erkennen, dass sie sie unterbricht. 52 Prozent der Teilnehmenden geben hingegen an, dass Inhalte, die sie von einer Marke in sozialen Medien selbst anfordern, für sie nicht als Werbung zählen.

Welche Inhalte die Follower*innen von Marken erwarten, wurde in mehreren Kategorien untersucht: Produkte und Dienstleistungen, Lifestyle, Unternehmen und Marke und Community. Im Bereich Produkte und Dienstleistungen erwartet die meisten Personen sowohl Neuheiten als auch Tipps und Tricks zu den jeweiligen Produkten und Dienstleistungen. Außerdem legen sie viel Wert auf exklusive Angebote und Rabatte und exklusiven Zugang zu Tests und Proben für Follower*innen.

(© Serviceplan Neo & Facit Digital)

Im Bereich Lifestyle sind 68 Prozent der Befragten besonders praktische Tipps für das Leben wichtig. 60 Prozent legen Wert auf humorvolle Inhalte und Memes und für 57 Prozent der Befragten sind Einblicke in die Branche der jeweiligen Marke interessant. Dieses Interesse spiegelt sich auch im Bereich Unternehmen und Marke wider. Hier gibt mit 65 Prozent die Mehrheit der Teilnehmenden an, dass Blicke hinter die Kulissen bei der Produktentwicklung am interessantesten für sie sind. Darauf folgt die Vermittlung von Werten und Zielen der Marke mit 59 Prozent und Informationen zu umweltfreundlichen Praktiken der jeweiligen Marke mit 58 Prozent.

Das wünschen sich Follower*innen bei der Umsetzung

In puncto Community ist 69 Prozent der Befragten die ehrliche Reaktion der Marke auf Feedback der Kund*innen am wichtigsten. 58 Prozent legen Wert auf Gewinnspiele für die Follower*innen und für 54 Prozent sind Aktionen, bei denen sich die Marke um die Anliegen und Probleme der Follower*innen kümmert, von Bedeutung.

Die Ergebnisse der Studie zeigen außerdem, welche Punkte den Befragten bei der Umsetzung der Inhalte wichtig sind und worauf sie achten. Bei dem Format, der Darstellung und Tonalität achten 76 Prozent der Teilnehmenden besonders darauf, dass die Inhalte in einem seriösen Stil vermittelt werden. Für 74 Prozent der Befragten spielt die realistische Produktdarstellung in alltäglichen Umfeldern eine wichtige Rolle, während 71 Prozent viel Wert auf die Darstellung verschiedener Produktperspektiven und Verwendungsmöglichkeiten legt.

(© Serviceplan Neo & Facit Digital)

Die vollständige Studie finden Sie hier.