Das sind die wertvollsten Sportligen der Welt

Höher, schneller, reicher: Kaum eine Branche ist so lukrativ für Marktteilnehmer wie der Sport. Eine Übersicht der acht wertvollsten Sportligen.

Die NFL ist die wertvollste Sportliga der Welt. Ihren Gesamtwert schätzt Forbes auf 156,5 Milliarden Dollar. Damit ist sie fast fünfmal so wertvoll wie die Nummer zwei. Nicht nur das: Auch 30 der NFL-Clubs finden sich unter den 50 wertvollsten Sportclubs der Welt. Das wertvollste Team: die Dallas Cowboys mit 9 Milliarden Dollar.

National Basketball Association (NBA):

31 Milliarden Dollar

Die NBA belegt den zweiten Platz der wertvollsten Sportligen. Sechs Teams aus der US-amerikanischen Basketballliga gehören auch zu den 50 wertvollsten Clubs. Hier belegt das wertvollste NBA-Team, die Golden States Warriors, mit einem Wert von 7 Milliarden Dollar den dritten Platz.

Major League Baseball (MLB):

24,2 Milliarden Dollar

Auf Platz drei folgt die MLB mit einem Gesamtwert von 24,2 Milliarden Dollar. Die US-Baseball-Liga stellt fünf Teams unter den wertvollsten 50 Clubs der Welt. Ihr erfolgreichstes: die New York Yankees liegen mit einem Wert von 7,1 Milliarden Dollar auf Rang 2 der Bestenliste.

English Premier League:

16,3 Milliarden Dollar

Die wertvollste europäische Sportliga kommt aus England: Die Premier League ist mit 16,3 Milliarden Dollar zugleich die wertvollste Fußballliga. Der wertvollste Verein: Liverpool FC (Platz 20 in der Top-50-Liste). Der Wert des Clubs beläuft sich auf 5,3 Milliarden Dollar.

La Liga:

11,6 Milliarden Dollar

Auf Platz fünf landet die spanische Fußballliga. Mit Real Madrid (Platz 11 mit 6 Milliarden Dollar) und Barcelona (Platz 18 mit 5,5 Milliarden Dollar) gehören gleich zwei spanische Mannschaften zur oberen Tabellenhälfte der 50 wertvollsten Sportclubs der Welt.

F1:

7,7 Milliarden Dollar

Zwar ist die Formel 1 keine klassische Liga, doch auch sie listet Forbes in ihrer Liste der wertvollsten Teams. Kein Wunder, schließlich ist die Bewertungen der Formel-1-Teams im Vergleich zu 2019 um 276 Prozent gestiegen. Zwei F1-Teams gehören zu den Top 50: Ferrari (Platz 45 mit einem Wert von 3,9 Milliarden Dollar) und Mercedes (Platz 47 mit 3,8 Milliarden Dollar).



Bundesliga:

4,9 Milliarden Dollar

Die Frage, wie sehr Sport vermarktet werden darf, wurde Anfang des Jahres vehement mit den deutschen Fußballfans ausgefochten. Dabei konnten diese einen Sieg einfahren. So werden Anteile an den Einnahmen der internationalen TV-Vermarktungsrechte vorerst nicht an einen externen Geldgeber verkauft. Der wertvollste Verein ist der FC Bayern München (Platz 24) mit einem Wert von – aufgepasst – 4,9 Milliarden Dollar. Damit sind die Bayern der einzige deutsche Vertreter unter den Top 50.

Ligue 1:

4,2 Milliarden Dollar

Auch den Wert der französischen Fußballliga berechnet Forbes mit dem Betrag ihres wertvollsten Teams: Sowohl die Ligue 1 als auch ihr wertvollstes Team Paris St. Germain bewertet das Wirtschaftsmagazin mit 4,2 Milliarden Dollar. Das macht Platz 8 für die Liga, und Platz 36 für den französischen Fußballclub.

Methode: Forbes zieht zur Berechnung des Wertes einer Liga jeweils den Wert aller Vereine aus dieser Liga zusammen, die es in die Top 50 der wertvollsten Sportclubs geschafft haben.