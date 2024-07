Das sind die Sponsoren des Christopher Street Days

„CSD statt AFD“, „Proud to be gay“, „Smash the patriarchy“ – Diese Texte schmücken aktuell die Schilder vieler Teilnehmenden des Christopher Street Days (kurz: CSD). Während der Pride Month, der jährlich im Juni stattfinden bereits zu Ende ist, finden aktuell deutschlandweit immer noch die CSDs statt. Jedes Jahr gehen Menschen auf die Straße, um für die Rechte der LGBTQ+ Community zu kämpfen und zu demonstrieren. Seinen Ursprung hat der CSD im Jahr 1969. Am 28. Juni 1969 kam es in der Schwulenbar „Stonewall Inn“ in der Christopher Street in New York im Zuge einer Polizei-Razzia zu Aufständen. Sie markierten den Start der Bewegung.1979 wurden dann die ersten CSDs in Deutschland gefeiert.

Die größten CSDs in Deutschland finden jedes Jahr in Berlin, Köln und München statt. Während die letzten beiden schon gefeiert wurden, steht der Berliner CSD noch bevor. In Berlin werden bei der Veranstaltung am kommenden Wochenende um die 500 Tausend Teilnehmende erwartet. In München feierten über 300 Tausend Menschen bereits Ende Juni. In Köln fand vergangenes Wochenende der größte CSD mit knapp 1,2 Millionen Menschen statt.

Besonders während des Pride Months, der jedes Jahr im Juni stattfindet, nutzen Marken und Unternehmen die Chance, sich für die LGBTQ+ Bewegung einzusetzen. Einige glaubwürdiger als andere. Auch bei den Demonstrationen des Christopher Street Days zeigen einige Unternehmen ihre Unterstützung und sind Sponsoren der Veranstaltung. Welche Unternehmen das sind, lesen Sie hier:

CSD Berlin CSD Köln CSD München Moxy Hotels Vodafone Allianz Carlsberger Sparkasse BMW Somersby Rhein Energie MSD Rewe Group Ford Rewe Oatly Rewe Lego BVG Penny Deutsche Bahn Mercedes Mastercard O2 Lieferando Vebego Sparkasse Lego Zurich Stadtwerke München Moulin Rouge Siemens Royal Dutch Airlines Microsoft MSD Gilead JTI ViiV Healthcare Iwwit TCLG Stadt Köln Generali Ipsos Volksbank Iwwit Salesforce Münchenstift