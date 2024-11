Das sind die Preisträger der TikTok Ad Awards 2024

In Berlin wurden die TikTok Ad Awards 2024 verliehen und die innovativsten Kampagnen der DACH-Region prämiert. Sony Music sicherte sich mit „Pedro The Raccoon“ den Hauptpreis.

Bei den TikTok Ad Awards 2024 wurden am Donnerstag in Berlin die kreativsten Marken und Agenturen aus Deutschland, Österreich und der Schweiz für ihre Kampagnen ausgezeichnet. Zum dritten Mal suchte die Plattform nach jenen Werbeprojekten, die auf TikTok besonderes Engagement und Reichweite erzielt haben. Zum ersten Mal wurden dbei die Ad Awards zusammen mit den TikTok Creator Awards verliehen, die die beliebtesten Creator*innen und Videos des Jahres würdigen.

Im Mittelpunkt der diesjährigen Auszeichnungen standen besonders plattformspezifische Kampagnenstrategien, die TikToks kreative und interaktive Möglichkeiten gezielt einsetzten. Der neue Award „Greatest Branding“ hob erstmals besonders effektive Branding-Kampagnen hervor, die durch innovative Strategien die Markenbekanntheit nachhaltig steigerten. Den Hauptpreis „Greatest TikTok DACH“ gewann Sony Music mit der viralen Kampagne „Pedro The Raccoon“. Dieser Sieg qualifiziert Sony Music automatisch für den European Grand Prix, der am 27. November die besten Kampagnen aus Europa gegeneinander antreten lässt, um die herausragendste TikTok-Kampagne des Kontinents zu küren.

„Die diesjährigen Preisträger zeigen, wie Unternehmen durch authentische und unterhaltsame Formate auf TikTok neue Maßstäbe setzen können,“ kommentierte Thomas Wlazik, General Manager Global Business Solutions DACH & Israel von TikTok. Die Kampagnen der Gewinner beweisen das Potenzial von TikTok, Marken in der Community zu verankern und eine nachhaltige Markenbindung zu schaffen.

Die Auszeichnungen wurden von einer Fachjury vergeben, bestehend aus führenden Persönlichkeiten der Marketing- und Kreativbranche, die die besten Einreichungen aus der DACH-Region bewertete.

Gewinner und Kampagnen der TikTok Ad Awards 2024 im Überblick

Greatest Creative: TRIKOT24 – CHECK24

CHECK24 nutzte TikTok erfolgreich als Bühne für sein Deutschland-Trikot während der Fußball-Europameisterschaft. Mithilfe gezielter Spark Ads und einem beliebten Content-Format wurde der Trikot-Hype befeuert. Über 17.200 nutzergenerierte Videos unter dem Hashtag #Check24 und mehr als fünf Millionen Bestellungen sprechen für den Erfolg.

Greatest Branding: Be Right Back – Ford Mustang x Knossi

Zur Einführung des neuen Ford Mustang setzte Ford auf eine humorvolle Kampagne mit Entertainer Jens „Knossi“ Knossalla. Die TikTok-Kampagne, die in Zusammenarbeit mit der Agentur ODALINE entstand, erzielte 1,8 Millionen Aufrufe und eine View-Through-Rate von knapp 5 %. Knossi und der Mustang erreichten eine breite Zielgruppe und etablierten das Modell erfolgreich auf der Plattform.

Greatest Performance: Muttertagskampagne – Fleurop

Der Blumenlieferdienst Fleurop platzierte sich mit einer fokussierten Kampagne als „Blumenlieferdienst of Choice“ zum Muttertag. Eine enge Kooperation mit der Influencerin @paulasenfkorn und der gezielte Einsatz von Spark Ads führten zu herausragenden Ergebnissen. Die Hook Rate stieg um 40 %, die Kosten pro tausend Impressionen (CPM) sanken um 46 %, und der Return on Ad Spend (ROAS) lag 166 % über dem Durchschnitt.

Greatest Small Business: Miralina’s Halal Sweets

Die Kampagne des kleinen Unternehmens Miralina’s Halal Sweets nutzte die Nähe zur Community als Erfolgsfaktor. Der persönlich gestaltete Ansatz mit handverpackten Süßigkeiten fand großen Anklang und erreichte mit einem Budget von 16.000 Euro rund 1.560 Conversions bei knapp sechs Millionen Impressionen.

Greatest TikTok DACH: Pedro The Raccoon – Sony Music

Mit „Pedro The Raccoon“ setzte Sony Music auf TikTok einen viralen Trend. Die Kampagne für den Song „Pedro“ von Jaxomy & Agatino Romero nutzte eine Mischung aus organischem und bezahltem Content und erreichte damit globalen Erfolg: 132.000 Follower für den Account „Pedro The Raccoon“ und über 15 Millionen Aufrufe für ein einzelnes Video. Insgesamt kam die Kampagne auf 161 Millionen Streams und 31 Milliarden Videoaufrufe weltweit.

