Das sind die Preisträger der TikTok Ad Awards 2023

Zum zweiten Mal hat TikTok Kampagnen von Marken und Agenturen mit eigenen Awards ausgezeichnet. Hieß der Preis im letzten Jahr noch „TikTok Awards“ ist es in diesem Jahr der „TikTok Ad Award“, für den sich Kreative, Agenturen und Marken aus der gesamten DACH-Region mit ihren Kampagnen bewerben konnten.

In vier Kategorien buhlten die Nominierten um die TikTok Ad Awards. Die diesjährige Jury bestand aus Lina Arnold (CEO Joli Berlin), Paulina Schumann (CEO Charles&Charlotte), Till Diestel (CCO Serviceplan), Patrick Brunner (Head of Digital Media AboutYou), Alisa Sljoka (MD Intermate), Jan König (Co-Founder Odaline), Olivier Korte, (CEO Publicis Media), Viktoria Renner (CEO Ozmoze), John-Paul Pieper (Board Member, Direct & Omnichannel Sales Ergo Group), Tom Hanan (Founder/CEO Webrepublic).

Die Gewinner der TikTok Ad Awards 2023

Greatest Creative: Ford Deutschland

Zur Begründung sagt die Jury: „Zum Launch ihres TikTok Kanals wollte Ford zeigen, dass sie vom ersten Tag an Teil der TikTok Community sind und die Sprache und den eigenen Stil der Plattform verstehen. Dafür haben sie einen viralen Moment genutzt – das Video eines Superfans, der als „Ford GT Typ“ über Nacht von Millionen von Nutzer*innen für seine Liebe zur Marke gefeiert wurde.“

Greatest Small Business: Spacies

Um die neue Marke bekannt zu machen und gleichzeitig Sales zu generieren, habe das junge Unternehmen von Beginn an auf TikTok und eine Brandformance-Strategie gesetzt. „Neben organischen Videos, die die beiden Gründer der Marke in den Mittelpunkt rückten, schalteten sie einen Mix aus Shopping Ads, Spark Ads und In-Feed Ads, die durch Produkt-Benefits und Storytelling der Gründergeschichte auf die Full-Funnel-Kampagnenziele einzahlten“, so die Begründung der Jury.

Greatest Performance: Ergo

Auf dem hart umkämpften Markt der Versicherer verfolge Ergo auf TikTok das Ziel, neue, jüngere Zielgruppen zu erreichen und Leads zu generieren. Maßgeblich für ihren Erfolg sei ihr „Test & Learn“-Ansatz: Nachdem sie ihr Tracking implementiert hatten, testeten sie verschiedene Set-ups ihrer In-Feed Ads und Creatives mit Interactive Add-ons, um die erfolgreichsten Anzeigen zu identifizieren. Basierend auf der Performance ihrer besten Anzeigen entwickelten sie Hypothesen für neue Videos, skalierten ihre Videoproduktion von monatlich zu wöchentlich und passten ihre Kreativstrategie von Inhouse zu Creator-Content an.

Greatest Creative: Nikon Europe

„Ziel der TikTok Kampagne war es, die Aufmerksamkeit und das Interesse junger Foto- und Videograf*innen zu gewinnen und Nikon als DIE Marke für Video Content zu etablieren. Die Lösung? Creator*innen als Kreativpartner und eine „Mystery Box Challenge“ ohne Skript, ohne enge Vorgaben, nur mit der Einladung Kunst mit Hilfe der Nikon-Kameras zu erschaffen“, so die Jury.